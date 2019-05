Radfahrer-Club fordert bessere Bedingungen in Städten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert weitreichende rechtliche Änderungen, um die Bedingungen für Radler in Städten zu verbessern.



Weil demnächst auch Elektro-Tretroller auf die ohnehin schon überfüllten und gefährlichen Radwege gelassen werden sollten, sei es allerhöchste Zeit, den Kommunen eine "Neuaufteilung des öffentlichen Raumes" deutlich zu erleichtern, sagte ADFC-Geschäftsführer Burkhard Stork der Deutschen Presse-Agentur. Das bisherige Recht verhindere, dass der Radverkehr mehr Platz bekomme.

Konkret fordert der Radfahrer-Club unter anderem mehrere Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. So solle für Autos ein verpflichtender Abstand von 1,50 Meter beim Überholen von Radfahrern festgeschrieben werden. Radwege und Fahrradstraßen sollten leichter eingerichtet werden können. Für Lkws solle beim Abbiegen Schrittgeschwindigkeit von 7 Kilometern pro Stunde gelten, um schwere Unfälle zu verhindern. In Orten solle Tempo 30 die Regel werden und Tempo 50 die Ausnahme.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat bereits Änderungen angekündigt, um den Radverkehr attraktiver und nutzerfreundlicher machen. Er will bis Pfingsten Vorschläge für eine Novelle der Straßenverkehrsordnung vorlegen. Denkbar sei etwa, Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr zu öffnen.

Auf Radwegen sollen bald auch Elektro-Tretroller, sogenannte E-Scooter, fahren können. Über eine dafür vorgesehene Verordnung stimmt der Bundesrat voraussichtlich am 17. Mai ab./sam/DP/zb