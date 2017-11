Radeln in der dunklen Jahreszeit: Sicher ans Ziel (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der Herbst ist da - es wird wieder früher dunkel, nass und neblig.Vor allem für Radfahrer stellen schlechte Lichtverhältnisse und einrutschiger Untergrund ein Risiko dar. Viele trotzen dennoch demWetter und radeln das ganze Jahr über. Die Experten der DVAG gebenTipps zum optimalen Versicherungsschutz und sicheren Radfahren.Ob jung oder alt, Radfahren liegt nach wie vor absolut im Trend:Jeder dritte Bundesbürger nutzt laut "Fahrrad-Monitor 2017" das Radregelmäßig - sei es für den täglichen Weg zur Arbeit, bei einerausgedehnten Radtour am Wochenende oder zum Sport in freier Natur.Gleichzeitig fühlt sich fast die Hälfte aller Befragten beimRadfahren nicht sicher: Fehlende oder ungepflegte Radwege, dichterVerkehr und rücksichtslose Autofahrer sind nur einige Gründe dafür.Schlechte Witterungsverhältnisse machen das Leben zusätzlich schwer.Private Unfallversicherung für aktive Menschen besonders wichtigRadfahren bei herbstlichem Schmuddelwetter bringt mehrere Problememit sich: Der Körper muss vor Nässe und Kälte geschützt werden, wasdie gewohnte Bewegungsfreiheit und das Gesichtsfeld teilweise spürbareinschränkt. Auch das veränderte Fahr- und Bremsverhalten sowieSpiegelungen auf regennasser, beleuchteter Fahrbahn erschweren denWeg. Hinzu kommt die Gefahr, von anderen Verkehrsteilnehmern jetztnoch leichter übersehen zu werden. Unter diesen Umständen kann Radelnschnell zu ernsten Unfällen führen, die im schlimmsten Fall sogardauerhafte körperliche Beeinträchtigungen zur Folge haben. DieExperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) geben hierbeizudem zu bedenken: "Trägt sich der Vorfall außerhalb derArbeitszeiten zu, stellt er keinen sogenannten Wegeunfall dar und diegesetzliche Unfallversicherung greift nicht. Und was zum Arbeitswegzählt, wird dabei ziemlich streng beurteilt. So wird der erlitteneSchaden auch noch zum finanziellen Risiko, insbesondere beidauerhaften Unfallfolgen wie Invalidität." Dabei gilt: Jeschwerwiegender die bleibenden gesundheitlichen Folgen eines Unfallssind, desto kostspieliger sind meist die späteren Ausgaben. Deshalbist es gerade für aktive Menschen besonders sinnvoll, eine privateUnfallversicherung abzuschließen.Tipps zum sicheren Fahrradfahren bei Dunkelheit, Matsch und RegenNeben den allgemeinen Sicherheitsregeln wie Helm und heller,reflektierender Kleidung gibt es gerade in der Übergangszeit ein paarTricks, um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen:- Licht: Ist die bestehende LED-Leuchte für die Jahreszeit hellgenug? Sonst lieber noch mal nachrüsten.- Bremsen: Bremsklötze müssen spätestens getauscht werden, wenn dieQuerrillen nicht mehr deutlich zu erkennen sind.- Reifen: Noch genug "Grip" (Reifenhaftung) und richtig aufgepumpt?- Kettenschutz: Schutzbleche gegebenenfalls anmontieren oderHosenspangen nutzen.- Notfall-App: Öfter allein unterwegs? Die Sicherheitsapp"BackChecker"' kann im Ernstfall sogar eigenständig alarmieren,schickt die wichtigsten Infos an die Helfer und zeigt - nur dann -auch die Position des Nutzers an.Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell