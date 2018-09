RadarServices stellt auf der it-sa 2018 erstmals IT Security Monitoring für KMUs vor

Wien (ots) - Kontinuierliches IT Security Monitoring ist dieeinzige Möglichkeit, Cyberangreifer zu erkennen, bevor sie in einemUnternehmen Schaden anrichten können. Die für diese Erkennungbenötigte Hard- und Software sowie die hochspezialisiertenAnalyseexperten bedeuten umfangreiche Investitionen. Daher war ITSecurity Monitoring für kleine und viele mittelständische Firmenbisher schlichtweg zu ressourcenintensiv.Die Experten in Europas größtem Kompetenzzentrum für IT SecurityMonitoring in Wien haben die Sicherheit von zahlreichen großenUnternehmen und Behörden in Europa im Blick. Aufgrund der wachsendenBedrohungslage wollen sie aber auch kleine und mittelständischeUnternehmen sicherer machen. Für Organisationen - mit ungefähr bis zu500 Mitarbeitern - haben sie Radar Smart Solution entwickelt. "ImFokus der Cyberangreifer stehen nicht nur große Firmen. Vielmehrtrifft es kleine und mittelständische Unternehmen oft besonders hart.Wenn die Produktion plötzlich stillsteht, das Abrechnungssystem nichtmehr verbunden ist oder die E-Mail-Kommunikation ausfällt, kostet dasGeld, Reputation und ist schnell existenzbedrohend. Wir wollen hiereine Lösung bieten, die Cyberangreifer rasch entlarvt undgleichzeitig schlank und leistbar ist. So entstand die Radar SmartSolution", kommentiert Harald Reisinger, Geschäftsführer vonRadarServices.Die Radar Smart Solution besteht aus einer Hardware, der "RadarSmart Box", die für die Sammlung von potenziell sicherheitsrelevantenDaten aus den wichtigsten Quellen innerhalb des Netzwerks und auchvon extern da ist. Je nach Leistungspaket stehenNetzwerkstromanalyse, interne und externe Schwachstellenanalysen,Logdaten-Analyse und ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung für dieganzheitliche Betrachtung der IT-Sicherheit bereit. Die gewonnenenDaten und Erkenntnisse werden im nächsten Schritt automatisiertanalysiert. Im Radar Smart Cockpit gibt es dann den Überblick überalle erkannten Sicherheitsprobleme und unautorisierten Zugriffe aufdas Netzwerk. Die Ergebnisse sind in einer Prioritätenliste geordnetund jeweils mit Informationen zu den konkreten nächsten Schrittenversehen. Das Radar Smart Cockpit bildet die Basis, um schnell dierichtigen Maßnahmen zu ergreifen, die vorhandenen personellenRessourcen optimal einzusetzen und die IT-Sicherheit des Unternehmensinsgesamt zu erhöhen.Die auf Cloud-Technologie beruhende Basis und diestandardisierten, voll automatisierten Leistungsbestandteileermöglichen die schlanke Form des KMU-Angebots. Betrieben wird allesin Europa. Die Auswahl an verschiedenen Leistungspaketen erlaubt einemaximal mögliche Abdeckung des IT Security Monitorings je nachBudgetvorgaben. Abhängig von den Bedürfnissen eines Unternehmens kannein IT-Partner punktuell oder dauerhaft einbezogen werden. Das bietetkleinen oder mittelständischen Unternehmen die Flexibilität, dietatsächlich benötigte Expertenunterstützung von dem von ihnenpräferierten Partner in Anspruch zu nehmen.Radar Smart Solution wird in Deutschland zukünftig über dieDistributoren ectacom, Infinigate und Tech Data erhältlich sein.Besuchen Sie unsere Partner und uns auf der it-sa 2018 in Nürnbergfür eine Live-Demonstration von Radar Smart Solution:- ectacom: Halle 9, Stand 648 www.ectacom.com- Infinigate: Halle 9, Stand 416 www.infinigate.de- Tech Data: Halle 9, Stand 439 www.techdata.de- RadarServices: Halle 10.0, Stand 124 www.radarservices.comDie Pressemitteilung finden Sie online auch hier:http://ots.de/GDOrTuBildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung:https://www.radarservices.com/de/news-events/pressebilder/Pressekontakt:Dr. Isabell ClausHead of CommunicationsRadarServicesZieglergasse 6, 1070 Wien, ÖsterreichT: +43 (0)1 929 12 71-777news@radarservices.comwww.radarservices.comBüro DeutschlandTaunustor 160310 Frankfurt am MainOriginal-Content von: RadarServices, übermittelt durch news aktuell