Rada Electronics Industries: Diese Infos sollten Sie kennen!

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ CM notiert Rada Electronics Industries per 07.09.2018 bei 2,93 USD. Rada Electronics Industries zählt zu "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Unsere Analysten haben Rada Electronics Industries nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Rada Electronics Industries. Es gab insgesamt drei positive und ein negative Tage. An zehn Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rada Electronics Industries daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rada Electronics Industries von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Rada Electronics Industries wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Rada Electronics Industries liegt im Mittel wiederum bei 5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,93 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 70,65 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Rada Electronics Industries insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 70,41 ist die Aktie von Rada Electronics Industries auf Basis der heutigen Notierungen 34 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Aerospace & Defense" (52,64) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".