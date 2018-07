Rad geklaut - Tag versaut! Gut gewappnet durch die Fahrradsaison / Pro Stunde werden hierzulande rund 35 Fahrräder geklaut / Die Experten der DVAG geben Tipps zu Versicherungen und Diebstahlschutz (FOTO)

Frankfurt (ots) -Sich am Morgen auf das Fahrrad schwingen und entspannt zur Arbeitfahren? Klingt verlockend - kein Gedränge durch Menschenmassen oderden alltäglichen Pendlerstau. Umso ärgerlicher, wenn der geschätzteDrahtesel nach dem Arbeitstag dann weg ist. Laut der aktuellenPolizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2017) wurden im letzten Jahrdeutschlandweit 300.000 Fahrräder gestohlen, sprich 35 Räder proStunde! Besonders in Berlin, Bremen und Hamburg ist Vorsicht geboten- die Stadtstaaten sind nach wie vor die Hochburgen des Fahrradklaus.Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, welcheVersicherung bei einem Diebstahl greift und geben zusätzlichSicherheitstipps.Sind Räder durch die Hausratversicherung abgesichert?Wenn das Fahrrad aus einem abgeschlossenen Bereich gestohlen wird,wie der eigenen Wohnung, dem Keller oder der privaten Garage, greiftdie klassische Hausratversicherung. Ein Einbruch liegt dann vor, wennentsprechende Einbruchsspuren nachweisbar sind. Tipp derVersicherungsexperten der DVAG: "Wer sein Fahrrad oft am Bahnhof, aufoffener Straße, vor dem Haus oder in Gemeinschaftsräumen abschließt,sollte über eine zusätzliche Fahrradklausel zur Hausrat nachdenken.So ist das Rad auch außerhalb der eigenen vier Wänden vor Langfingerngeschützt." Wichtige Voraussetzung: Die Fahrräder müssenabgeschlossen sein.Auch Familien, die mehrere Fahrräder besitzen, sollten dieFahrradklausel vereinbaren. Wer besonders teure Räder besitzt, solltezudem darauf achten, dass die vereinbarte Versicherungssummeausreicht. Wie hoch die Versicherungssumme im Schadensfall ausfällt,kann der Versicherte selber festlegen. Bei älteren Rädern sollte derBesitzer den Zeitwert schätzen und diesen versichern lassen. Wichtig:Unbedingt darauf achten, nicht unterversichert zu sein.Vorsicht bei Ausnahmen und SonderregelnDiebe lieben Dunkelheit. Deswegen findet sich in einigenVersicherungspolicen die sogenannte Nachtzeitklausel: Zwischen 22 und6 Uhr gilt der Versicherungsschutz nur, wenn sich das Rad in einemabgeschlossenen Raum oder in Gebrauch befindet. Versicherte solltendaher ihren Versicherungsanbieter mit Bedacht wählen - insbesonderein alten Verträgen ist die Nachtzeitklausel oft noch zu finden.Vorsicht ist auch bei Fahrrädern mit motorisierter Unterstützunggeboten: "Für E- Bikes empfehlen wir eine Teilkaskoversicherung. Siefallen nicht mehr in die Kategorie Fahrrad und sind deshalb nichtdurch die Hausratversicherung oder eine Fahrradversicherungabgedeckt", so die Experten der DVAG. "Anders sieht es beisogenannten 'Pedelecs' aus. Diese sind wiederum in derHausratversicherung abgedeckt."Tipps, um dem Dieb das Handwerk zu erschweren Wer festentschlossen ist, ein Fahrrad zu stehlen, wird das auch tun.Allerdings gibt es ein paar Grundregeln, die das Risiko deutlichminimieren.- Alle Details des Rades - insbesondere die Rahmennummer -notieren- Fahrrad beim Fahrradhändler oder der Polizei codieren lassen -die eingravierte Kombination aus Buchstaben und Zahlen schrecktDiebe ab- Diebe meiden meist besonders auffällige Räder - Tuningliebhabersollten sich also nach Lust und Laune austoben- Das Rad an einem festen Gegenstand anschließen - kein bloßesAbschließen- Regelmäßiger Standortwechsel: Wer kann, sollte sein Fahrradnicht wiederholt am exakt gleichen Ort zur gleichen Zeitanschließen- Transport auf Reisen: Auch während der Autofahrt auf demFahrradträger das Rad sicher anschließen und bei Zwischenstoppsnicht aus den Augen lassenÜber die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell