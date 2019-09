München (ots) - Nach dem Erfolg der ersten Staffel "Racko - einHund für alle Fälle" haben in der vergangenen Woche die Dreharbeitenfür 13 neue Folgen in der Umgebung von München und Miesbach begonnen.Das Filmbüro Münchner Freiheit produziert die Serie unterFederführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD für DasErste. Vier Folgen werden 2019 gedreht, neun weitere im Sommer 2020.Zu sehen sind die 28-minütigen Episoden voraussichtlich imFeiertagsprogramm 2021 im Ersten.Zum Inhalt: Die Entführung von Racko hat ein glückliches Endegefunden. Von nun an soll die beiden besten Freunde, Racko und Flori,nichts mehr trennen! Nach einem schönen Feriensommer auf demWiesnerhof beginnt für Flori und Freundin Fee wieder die Schule.Viele lustige und spannende Abenteuer beginnen - und großeHerausforderungen warten: Flori erfährt, wer sein Vater ist - dieAnnäherung sorgt nicht nur bei Mutter Eva und Haushälterin Theres fürgroße Aufregung. Der Neue in der Klasse, Sebastian, findet Fee ganztoll, legt sich aber mit Flori und Racko an. Einmal mehr ist es derkluge Hund, der mit seinen Einfällen die Gräben überwindet. Und esbleibt das Rätsel um Rackos Entführung! Einziger Anhaltspunkt ist einblutverschmiertes Halsband. Und was hat Bauunternehmer Angerer damitzu tun? Die Freunde wollen herausfinden, was wirklich passiert ist.Mit detektivischem Spürsinn und Rackos feiner Nase lösen sie denFall. Das sorgt für große Aufregung in der ganzen Dorfgemeinschaftund schweißt Racko, Flori, Fee und Sebastian zu einem unschlagbarenTeam zusammen...In den Hauptrollen spielen neben Hund Chewakka als Racko, Leon undLino de Greiff als Flori. Neu im Hauptcast ist Niko Jungmann in derRolle des Sebastian. Weiterhin spielen mit: Joline Letizia Schwärzlerals Fee, Ines Hollinger als Eva, Siegfried Terpoorten als JosephAngerer und Monika Manz als Theres. In weiteren Rollen: AngelikaSedlmeier, Eva-Maria Reichert, David Wurawa, Titus Horst, AndreasTobias u.v.m.Regie führt Uli Möller nach Drehbüchern von Konstantin Ferstl undNicole Walter-Lingen. Hinter der Kamera steht Zeno Legner. Produzentist Ernst Geyer (Filmbüro Münchner Freiheit), die Redaktion hatBirgitta Kaßeckert (BR).Zu einem Pressetermin am Set in der Nähe von Miesbach (Oberbayern)wird in 2020 gesondert eingeladen.Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:Tina Petersen, BR-Pressestelle,Tel.: 089/5900-10564, E-Mail: tina.petersen@br.deDr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell