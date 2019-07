Rackete fordert Aufnahme aller Flüchtlinge aus Libyen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Seenotrettungskapitänin Carola Rackete hat die sofortige Aufnahme aller Flüchtlinge aus Libyen gefordert und gleichzeitig für die Aufnahme so genannter "Klima"-Flüchtlinge geworben. Rackete sagte der "Bild" (Montagsausgabe): "Die, die in Libyen sind, müssen dort sofort raus in ein sicheres Land! Wir hören von einer halben Million Menschen, die in den Händen von Schleppern sind oder in libyschen Flüchtlingslagern, die wir rausholen müssen. Ihnen müssen wir sofort helfen bei einer sicheren Überfahrt nach Europa. Sie müssen in ein sicheres Land, das hat ja auch die Kanzlerin gesagt. Aber sie sagt nicht, wie das passieren soll, das ist das Problem."

Außerdem hat Rackete den italienischen Innenminister Matteo Salvini zur Löschung von Beiträgen auf den sozialen Plattformen aufgefordert. "Ich finde, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Er hat Unwahrheiten verbreitet und ich will, dass er diese Unwahrheiten bei Twitter und Facebook löschen muss. Und dass ein Richter ihm sagt: So etwas dürfen Sie nie wieder behaupten", sagte Rackete der "Bild".

Foto: über dts Nachrichtenagentur