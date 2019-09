Racelogic stellt die VBOX Touch vor, die erste einer neuen Generation von hochflexiblen Datenloggern

Buckingham, England (ots/PRNewswire) - Die VBOX Touch vonRacelogic ist die erste einer neuen Generation hochflexibler,verbesserter GNSS-Datenlogger mit der neuesten verfügbarenTechnologie.Die leistungsstarke Hardware kann in vielen verschiedenen Artenvon Automobiltests wie Beschleunigung, Bremsen,Geschwindigkeitsüberprüfung, Reifentemperaturüberwachung,Runden-Timing und Haltbarkeit verwendet werden, um nur einige zunennen. Die VBOX Touch ist mit einer ausgeklügeltenPerformance-Anwendung vorinstalliert, die viele gängigeAnwendungsfälle abdeckt, und andere Anwendungen können kostenlos ausunserer Online-Bibliothek heruntergeladen werden. Racelogic kann auchbenutzerdefinierte Skripts basierend auf Ihren eigenen Anforderungenschreiben.Die VBOX Touch verfügt über einen bei Tageslicht lesbarenFarb-Touchscreen, eine 10Hz-GNSS-Engine, WiFi, Bluetooth, zweiCAN-Anschlüsse, eine serielle Schnittstelle, einen digitalen Eingangund vier mehrfarbige LEDs.Anwendungen werden in Python-Skript geschrieben, was eine größereFlexibilität sowie das Potenzial für Benutzer bietet, selbst Code zuschreiben, um ihre spezifischen Testanforderungen zu lösen. Wenn Sieein konfigurierbares Touchscreen-Display benötigen, das mit zweiverschiedenen CAN-Bussen interagieren, Daten protokollieren, diegenaue Position und Geschwindigkeit erkennen und gleichzeitig denFahrern ein klares Feedback geben kann, dann ist die VBOX Touch genaudas Richtige für Sie.Es steht eine hochpräzise 2 cm RTK GPS-Version zur Verfügung, diedie neuesten Dual-Frequenz-GPS-, GLONASS- und Galileo-Signaleverwendet, um auch unter schwierigen Bedingungen die höchsteGenauigkeit ihrer Klasse zu bieten. Diese neuen Signale erhöhen dieRTK-Resilienz in der Nähe von Bäumen und hohen Gebäuden erheblich undbieten sehr präzises Runden-Timing, Positionsauslöser undFlugbahnkarten an Orten, an denen 2 cm GPS vorher noch nie verfügbarwar.RACELOGIC wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Buckinghamin Großbritannien. Das Unternehmen versorgt die Automobilindustrieseit 18 Jahren mit zuverlässigen und präzisen GPS-Datenloggern. Beider Entwicklung der VBOX Touch haben wir eng mit unseren Endanwendernzusammengearbeitet, um ein leistungsstarkes Tool zu entwickeln, dasihnen hilft, auf der Teststrecke oder auf offener Straße schnellerund genauer Ergebnisse zu erzielen.Weitere Informationen zum VBOX Touch:https://www.vboxautomotive.co.uk/touchInternet:https://www.vboxautomotive.co.uk/touchhttps://www.racelogic.co.ukhttps://www.linkedin.com/company/vboxautomotive/https://www.vboxmotorsport.co.uk/index.php/en/products/accessories/tyre-temperature-monitoring-system (https://www.vboxmotorsport.co.uk/index.php/en/products/accessories/tyre-temperature-monitoring-system)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/971485/VBOX_Touch_Accel.jpgFoto-https://mma.prnewswire.com/media/971484/VBOX_Touch_TyreTemp.jpgWeitere Anfragen richten Sie bitte an:RACELOGIC (Vereinigtes Königreich): +44-(0)1280-823803,vbox@racelogic.co.ukRACELOGIC (USA): +1-248-994-9050. sales@racelogic.comRACELOGIC GMBH (Deutschland): +49-6471-927-996, sales@racelogic.deOriginal-Content von: RACELOGIC, übermittelt durch news aktuell