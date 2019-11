Berlin (ots) - AUTO BILD MOTORSPORT und AUTO BILD SPORTSCARS zeichnen auf derEssener Motor Show herausragende Motorsport-Talente und die besten sportlichenAutomodelle aus / Gerhard Berger bekommt "Goldenen Schuh" für "Lebenswerk" /Michael Ammermüller gewinnt Porsche Mobil 1 SupercupBei der Race Night 2019 haben AUTO BILD MOTORSPORT und AUTO BILD SPORTSCARSbereits zum 18. Mal herausragende Motorsport-Talente und die besten sportlichenAutomodelle ausgezeichnet. Im Rahmen der Essener Motor Show ehrten am Abend des29. November rund 500 Gäste aus der Motorsportszene und der Automobilindustriedie insgesamt 32 Preisträger.Die Redaktion von AUTO BILD MOTORSPORT wählte René Rast, Max Hesse und FabianKreim jeweils zum "Fahrer des Jahres" in den Bereichen Rundstrecke und Rallye.Audi-Pilot Rast holte in überlegener Manier seinen zweiten Meistertitel in derDTM. Kreim (Skoda) sicherte sich den Titel der Deutschen Rallye Meisterschaft.Den "Goldenen Schuh" in der Kategorie "Lebenswerk" bekam Gerhard Berger, der denPreis persönlich entgegennahm: "Berger hat als Formel-1-Pilot, alsBMW-Motorsportchef, als Teambesitzer von Toro Rosso zur Zeit von SebastianVettel und als DTM-Boss viel für den deutschen und deutschsprachigen Motorsportgeleistet", begründet AUTO BILD MOTORSPORT-Redaktionsleiterin Bianca Garloff dieWahl.Weiterer emotionaler Höhepunkt der Race Night 2019 war die posthume Würdigungdes Lebenswerkes von Niki Lauda, dessen Sohn Lukas den Preis auf der Bühneentgegennahm. Der ehemalige Rennfahrer und Formel1-Weltmeister war am 20. Mai2019 im Alter von 70 Jahren gestorben. "Niki Lauda hat mit seinen Erfolgen,seiner kompromisslosen Art und seinem Kampfgeist nicht nur eine Ära desMotorsports geprägt", erklärt die Redaktionsleiterin.Mercedes-AMG und Ford mit Klassensiegen bei der AUTO BILD SPORTSCARS Leserwahl2019Neben den sportlichen Leistungen wurden außerdem die beliebtesten 15 Automodelleder Leser von AUTO BILD SPORTSCARS geehrt: Der große Gewinner bei denSerienmodellen war die Firma Mercedes-AMG, auf deren Fahrzeuge in vier von fünfKategorien die meisten Stimmen entfielen. Einzig bei den Sportwagen konnte sichder Ford Mustang Bullitt gegen die Affalterbacher durchsetzen. Bei denTuning-Modellen geht es an der Spitze deutlich vielfältiger zu: Hier heißen dieSieger APR, Abt, MTM, Brabus und Klasen.Die Wahl zum "Elektroauto des Jahres" fiel auf den ID.R von Volkswagen.Gewinner des Porsche Mobil 1 Supercup erstmals auf der Race Night gekürtErstmals auf der Race Night zeichnete zudem Porsche die Gewinner des PorscheMobil 1 Supercups aus. Hier konnte sich Michael Ammermüller durchsetzen. Denzweiten Platz sichert sich Ayhancan Güven gefolgt von Julien Andlauer auf Rangdrei.ADAC Stiftung Sport erstmals Partner der VerleihungDie ADAC Stiftung Sport mit dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Dürheimer undStiftungsrat Timo Bernhard präsentierte auf der Race Night 2019 ihr Konzept derMotorsport-Nachwuchsförderung, welches seit mehr als 20 Jahren junge Talenteunterstützt. Zu den Förderkandidaten zählten in der Vergangenheit u.a. auch dievon AUTOBILD MOTORSPORT ausgezeichneten Fahrer René Rast, Fabian Kreim und MaxHesse.Alle Auszeichnungen von AUTO BILD MOTORSPORT und der Leserwahl AUTO BILDSPORTSCARS finden Sie hier im Überblick: https://www.autobild.de/artikel/race-night-auf-der-essen-motor-show-16135837.htmlPressekontakt:Jan BauerAxel Springer SETel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 22jan.bauer@axelspringer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53065/4454731OTS: AUTO BILDOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell