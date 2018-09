Washington / Amsterdam (ots) - Rabobank, einer der internationalführenden Finanzdienstleister, wird bei der SpringOne Platform 2018vertreten sein. Das Event von Pivotal Software, einem führendenAnbieter einer Cloud-basierten Plattform, findet vom 24. bis 27.September in Washington, D.C., statt und richtet sich an Unternehmensowie Interessierte, die sich mit der Entwicklung, derImplementierung und dem Betrieb von Cloud-basierter Softwarebeschäftigen.Rabobank nutzt Pivotal Cloud Foundry (PCF), eine derleistungsfähigsten Cloud-basierten Plattformen, als Kernstück einerZielarchitektur für ihre Online-Plattform. PCF wird darüber hinausdie zentrale Plattform für Microservices im gesamten Unternehmenwerden."Rabobank blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte alsFinanzdienstleister für den Agrar- und Lebensmittelsektor zurück.Fast jedes Unternehmen aus diesem Bereich investiert mit Rabobank inInnovationen. Um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten,sind wir auf dem Weg, eine 100-prozentig digitale Bank für alleProdukte und Dienstleistungen zu werden. Um dies zu beschleunigen,hat sich Rabobank für die Software von Pivotal entschieden", sagtVincent Oostindië, Business Architect bei Rabobank. "Mit derTeilnahme an SpringOne Platform möchten wir unsere Erfahrungen undunser Fachwissen weitergeben, um anderen Unternehmen dabei zu helfen,mit der Entwicklung von Microservices und der Transformation ihrervorhandenen Architektur zu beginnen."Wer für die Zukunft gerüstet sein will, sollte sich dem Tempo derVeränderungen in der Welt anpassen. Rabobank setzt sich für einenachhaltige Zukunft der Nahrungsmittel ein. Mit Kickstart Food, einemProgramm zur Unterstützung von Lebensmittelinnovationen, das vonKunden und Partnern auf der ganzen Welt entwickelt wurde, nimmt sichRabobank den größten Herausforderungen in der Lebensmittelversorgungauf sechs Kontinenten an. Von der Steigerung derNahrungsmittelproduktion und der Verringerung ökologischerAuswirkungen (Kickstart Earth) über die reduzierteNahrungsmittelverschwendung (Kickstart Waste) und Schaffung einesstabilen und effizienten Nahrungsmittelmarktes (Kickstart Stability)bis hin zur Bereitstellung von genügend gesunden Lebensmitteln füralle (Kickstart Nutrition): Rabobank glaubt, dass Sinn und Ertragperfekt Hand in Hand gehen. Mit ihrer Hilfe finden Unternehmen Wege,profitabel zu sein und gleichzeitig zu einer besseren Weltbeizutragen."Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, das Beste ausmodernen Entwicklungsplattformen für eine software-gesteuerteCustomer Experience herauszuholen, um schließlich ein höheresKunden-Engagement zu erreichen", sagt Bas Lemmens, Regional DirectorDACH and Benelux bei Pivotal. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeitmit Rabobank und darauf, ihre digitale Transformation zuunterstützen. Mit Hilfe von Pivotal Cloud Foundry werden sie dieProduktivität der Softwareentwickler steigern."Rabobank auf der SpringOne Platform 2018 Teilnehmer der SpringOnePlatform haben die Möglichkeit, die Präsentation von VincentOostindië am Donnerstag, den 27. September um 9:00 Uhr ET auf derHauptbühne zu verfolgen, und mehr darüber zu erfahren, wie RabobankPivotal Cloud Foundry als ihre wichtigste Microservice-Plattform fürdas gesamte Unternehmen nutzt.Die Vorträge der SpringOne-Plattform werden überhttps://springoneplatform.io live gestreamt.Über SpringOnePlatform SpringOne Platform 2018 findet vom 24. bis 27. September2018 in Washington, D.C., statt und ist die erste Konferenz fürEntwickler und Unternehmen, die Cloud-basierte Software entwickeln,implementieren und betreiben. Die viertägige Veranstaltung bringtführende Softwareunternehmen, potenzielle Anwender-Unternehmen undCloud-Experten zusammen, um Wissen auszutauschen und transformativeSoftware zu entwickeln.Über RabobankDie Rabobank Gruppe ist ein weltweit führendesFinanzdienstleistungsunternehmen, das in den Bereichen Großhandel-und Retail-Banking, Leasing und Immobiliendienstleistungen in mehrals 40 Ländern weltweit tätig ist. Das vor über einem Jahrhundertgegründete Unternehmen ist heute eine der weltweit größten Banken miteinem Vermögen von über 750 Milliarden US-Dollar. In Nord- undSüdamerika ist Rabobank eine führende Bank der Lebensmittel-, Agrar-und Getränkeindustrie und bietet ihren Kunden über die gesamteWertschöpfungskette hinweg Branchenexpertise, strategische Beratungund maßgeschneiderte Finanzlösungen. Weitere Informationen findensich auf der Website oder auf den Social-Media-Accounts der Rabobank,einschließlich Twitter und LinkedIn.Über PivotalPivotal Software unterstützt die weltweit größten Unternehmen beider Entwicklung und dem Einsatz ihrer wichtigsten Applikationen.Dabei sorgt die Kombination aus einer cloud-nativen Plattform,speziellen Entwickler-Tools sowie einer einzigartigen Methodik füreine stetige Anwendungsoptimierung. Pivotals Technologie wird vonGlobal-2000-Unternehmen eingesetzt, um strategische Vorteile in derSoftware-Entwicklung und im IT-Betrieb zu erzielen. 