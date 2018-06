Frankfurt am Main (ots) -Start-ups aus den Bereichen zukunftsweisendeNahrungsmitteltechnologie und Agrartechnik sowie innovativeNahrungsmittel können sich jetzt bewerben.Die genossenschaftliche Rabobank, eines der weltweit führendenFinanzinstitute der Lebensmittel- und Agrarindustrie, bringt ihren"FoodBytes!"-Wettbewerb für Start-ups am 13. September zum ersten Malnach London. FoodBytes! ist ein Pitch-Wettbewerb der nächstenGeneration, der die innovativsten Start-ups entdecken und ihnenMentoring und Kontakte für ein erfolgreiches Marktwachstum vermittelnmöchte. Auf den weltweiten FoodBytes!-Events haben diese die Chance,ihre Konzepte einem Zielpublikum von Hunderten von Investoren,führenden Industrieunternehmen und anderen Start-ups zu präsentieren;sie alle sind Wegbereiter für die Zukunft im Ernährungs- undAgrarsektor. Bewerbungen für FoodBytes! London können bis zum 1. Juli2018 eingereicht werden.FoodBytes! fand erstmals 2015 in San Francisco im Rahmen der"Banking for Food"-Strategie der Rabobank statt und bietetinnovativen Unternehmern die Chance, mittels Mentor-Coaching undNutzung des Rabobank Netzwerks ihre Ideen weiterzuentwickeln und ihreMarktchancen zu erhöhen. Die "Banking for Food"-Strategie ist Teilder Rabobank Mission "Growing a Better World Together" mit dem Ziel,eine nachhaltige Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Dabeiliegt der Fokus auf weltweiter Vermeidung vonNahrungsmittelverschwendung, auf nachhaltiger Landwirtschaft sowieder Stabilität der Nahrungsmittelkette und Ernährung. Die bisherigenFoodBytes!-Events in Europa, Nordamerika und Australien wurden vonmehr als 3.500 Teilnehmern besucht und erhielten über 1.400Bewerbungen aus 35 Ländern. Die Alumni-Community umfasst mehr als 120Unternehmen, z. B. die in Europa ansässigen Start-ups Impact Vision,Koupe und Novolyze.FoodBytes! London.Bewerbungen für FoodBytes! London im September 2018 werden jetztentgegengenommen. Start-ups aus ganz Europa, die marktfähigeProduktinnovationen aus den Bereichen Lebensmittel- undAgrarindustrie mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit vorweisen können,können sich bis spätestens Sonntag, den 1. Juli, um 23:59 Uhr MEZbewerben. Eintrittskarten sind ebenfalls ab sofort erhältlich.Die zweitägige Veranstaltung in London findet im One MaryleboneZentrum statt. Sie beginnt mit einem Mentoren-Workshop am Mittwoch,dem 12. September für die aus allen Bewerbern ausgewählten 20Start-ups und wird von Experten im Bereich Fundraising, PR, Branding,Verbrauchertrends, Recht und Go-to-Market-Strategie geleitet. Am 13.September folgen die Live-Pitches sowie die publikumswirksamePreisverleihung.Lisa Sohanpal, Gründerin von Nom Noms World Food und Mitglied derFoodBytes!-Alumni, erklärte: "Die Chancen, die sich mir aufgrund derTeilnahme an FoodBytes! bieten, sind anhaltend und endlos. Ich kannRabobank nicht genug für die großartige Unterstützung, die wertvollenKontakte, Netzwerke und Partner danken."Unterstützt wird FoodBytes! London vom Presenting-Sponsor ADM -einem Anbieter von Spezialzutaten für Lebensmittel- undGetränkeunternehmen. Der Supporting-Sponsor, das britischeMolkereiunternehmen Dairy Crest, stellt marktführende Produktmarken,darunter Cathedral City Cheddarkäse, sowie spezielle Zutaten fürSäuglingsanfangsnahrung, menschliche Ernährung und Tierfutter her. Zuden Community-Partnerorganisationen zählen Food + Tech Connect, HAX,The Kitchen, Dishy Media, Shake Up Factory, YFood, Food Evolutions,Future Food Institute, RebelBio und Thought for Food.Über FoodBytes! by RabobankFoodBytes! ist Teil der Start-up-Innovationsinitiative derRabobank und wird von einem globalen Team in New York City undUtrecht, Niederlande, geleitet. Die Rabobank ist eine der führendenF&A-Banken und bietet sektorspezifische Expertise, strategischen Ratund maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Kunden der gesamtenNahrungsmittelwertschöpfungskette. Die Rabobank ist davon überzeugt,dass Nachhaltigkeit und Innovation zur Förderung einer florierendenF&A-Industrie unabdingbar sind, um die steigende Weltbevölkerungernähren zu können.Bleiben Sie immer über alle Einzelheiten von FoodBytes!informiert, folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Instagram undLinkedIn oder sehen Sie sich die Inhalte unter den Hashtags#FoodBytes! und #London an.Eintrittskarten: http://ots.de/mCLw7qBewerbungen: http://ots.de/6seXp8Für Presseinformationen, Interviews oder Fotos wenden Sie sich an:Melanie Rawlingsmelanie@mrawcomms.co.uk+44 (0) 7388 662 147Original-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell