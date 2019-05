Rabiat: Scheißjob Bulle? - Radio Bremen im Ersten - Mo., 27.5. - File im Vorführraum Das Erste verfügbar

Bremen (ots) - Ein Radio Bremen-Film von Manuel MöglichFreund und Helfer oder wütige Ordnungskraft - das Bild vonPolizistinnen und Polizisten in Deutschland ist so gespalten, wielange nicht mehr oder vielleicht noch nie. Es muss und soll sichetwas ändern, sind sich die Verantwortlichen sicher, aber wie und vorallem mit welchem Personal scheint offen. Wie steht es um den Job imDienst der Gesellschaft vorm Fußballstadion und beim Weltkongress,aber auch beim täglichen Einsatz? Rabiat-Reporter Manuel Möglich istauf Spurensuche in einer Großorganisation im Wandel. In "Rabiat:Scheißjob Bulle?" am Montag, 27. Mai 2019, 22.45-23.30 Uhr,interessieren ihn die Menschen, die Polizisten sind oder es nochwerden wollen.Wachwechsel bei der Polizei. Nach zwanzig Jahren Sparkurs, nachRevierschließungen, überfüllten Überstunden-Konten undBeförderungsstau investieren Bund und Länder wieder. Vielmehr siemüssen investieren: Die Babyboomer gehen in Pension, die Lage im Landverändert sich, besonders an den Rändern. Der Respekt zerbröselt,Clankriminalität, Wirtschaftsverbrechen, Terror, Radikalismus,Cybercrime. Innere Sicherheit ist "das Thema".Erneuern und verstärken, das sind die Chancen. Innerhalb nur einesJahres (2017) kam es zu einem Personalanstieg um ca. 6.100Beschäftigte. Das ist der größte Zuwachs seit über 20 Jahren. MehrFrauen, mehr Beamte mit Migrationshintergrund, mehr bunte Republik.Gleichzeitig ist die Polizei unter Druck. Das Gebot der Zukunft:Transparenz und Verhältnismäßigkeit auf dem Boden derfreiheitlich-demokratischen Grundordnung. Leichter gesagt als getan.G20, Hambacher Forst, NSU 2.0 werfen lange Schatten. Immerhin: LautForsa-Umfrage (2019) haben 78 Prozent der Deutschen Vertrauen in diePolizei.In Bremen begleitet die Rabiat-Reportage "Scheißjob Bulle?" eineHundertschaft zu einem Bundesligaspiel. Tags drauf trainiertRabiat-Reporter Manuel Möglich mit einem anderen Zug, lernt den MES(im Volksmund Gummiknüppel) und Abwehrtechniken am eigenen Leibkennen. Trainingspartner Jesper macht keinen Hehl daraus, dass mancheEinsätze der Bereitschaftspolizei einiges von ihm und seinen Kollegenabverlangen: "Man wünscht sich manchmal, dass das Gegenüber auch denMenschen unter der Uniform sieht, der Familie hat und nach dem Diensteinfach nach Hause gehen will. Und das am besten gesund. Wenn manbespuckt wird oder von Clownsarmen mit Urin bespritzt wird, da fragtman sich schon: Ist das der richtige Job?"Verdecktes Interview, irgendwo in Deutschland: Der Mann arbeitetals Polizeitrainer und geht seine Behörde in der Rabiat-Reportagedeutlich an: "Entgegen der landläufigen Meinung sind Polizisten keinQuerschnitt der Gesellschaft. Schon auf der Suche wird sehr deutlichnach einem bestimmten Persönlichkeitsprofil gefiltert. Deswegenfindet man bei der Polizei tendenziell eher konservative Menschen miteiner 'Law & Order'-Mentalität und eben deutlich mehrMitte-rechts-lastig politisch Eingestellte als Mitte-links."Die, die noch ganz am Anfang ihrer Polizeilaufbahn stehen, besuchtMöglich auf seiner Reise zur Polizeiakademie Nienburg (Weser):Jasmina, Jonas und Jan sind Anfang 20, seit wenigen Monaten erst inder Ausbildung und noch Beamte auf Widerruf. Sie schießen an diesemTag zum ersten Mal im Training mit der Maschinenpistole MP5. EinigeWochen später werden sie mit 1.600 anderen Anwärtern in Hannover beider bis dato größten Vereidigung Niedersachsens von Boris Pistorius,Minister für Inneres und Sport, vereidigt.Wie sollte die Polizei in der Zukunft aussehen? Sind die Reformender Polizeigesetze der richtige Weg? Welche Chancen liegen in dernächsten Generation, welche Risiken birgt der Umbruch? Und was tun,wenn die Polizei versagt? Braucht es vielleicht eine unabhängigeBehörde, die fehlerhafte Polizeiarbeit aufklärt? Die Rabiat-Reportage"Scheißjob Bulle?" geht diesen und anderen Fragen auf den Grund.Stabliste Buch/Regie:Manuel MöglichKamera: Andy Lehmann, Ilhan CoskunSchnitt: Danny BreukerTon: Boris Joens, Simon WolfProduktionsleitung: Michael KapplerProducer: Manuel Möglich, Christian TipkeRedaktion: Jochen Grabler (Radio Bremen)Leitung: Thomas von Bötticher (Radio Bremen)Eine Produktion der Sendefähig GmbH im Auftrag von Radio Bremenfür Das Erste © 2019Rabiat - das junge Reportageformat von Radio BremenDas Reportageformat "Rabiat" im Ersten gibt jungen Reporterinnenund Reportern die Möglichkeit, ihre Geschichte für ein großesFernsehpublikum zu erzählen. Die Autorinnen und Autorenveröffentlichen ihre Reportagen seit knapp drei Jahren als"Y-Kollektiv" für funk, das Contentnetzwerk von ARD und ZDF. Sie sindpreisgekrönt, nominiert, auffällig. Journalistinnen und Journalistenmit Haltung und Tiefgang im On, die auch mal voll in die Kamerasprechen, gehören zum Konzept. Der Fokus richtet sich auf dieteilnehmende Beobachtung, das Kennenlernen, das Erleben. In dreineuen Reportagen, die ab dem 13. Mai montags im Ersten laufen, sindsie ganz nah dran: Die Macherinnen und Macher stoßen Zuschauerinnenund Zuschauern mit ihrer subjektiven Erzählweise auch mal vor denKopf. Sie bauen Klischees in den Filmen auf, um sie postwendend zubrechen. Neue Sichtweisen sollen sich eröffnen. Die Filme wollen,sollen, ja sie müssen polarisieren, denn das macht gute Geschichtenaus.Die weiteren Folgen der Rabiat-Staffel (um 22.45 Uhr bzw. 23.00Uhr im Ersten):- 13. Mai: Arsch hoch, Deutschland!- 20. 