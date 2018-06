Bremen (ots) - Rund 250.000 Männer in Deutschland sind pädophil,so die Weltgesundheitsorganisation. Sie stuft Pädophilie als Störungder Sexualpräferenz ein. Andere Stimmen sprechen von einer sexuellenNeigung. Auf jeden Fall ist es ein Thema, das extrem emotional ist.Und es ist ein Tabu, bei dem schnelle Antworten Konjunktur haben.Rabiat-Autor Manuel Möglich stellt die Frage, wie kann, soll, mussdie Gesellschaft mit Pädophilen umgehen, und macht sich in derReportage "Unter Pädophilen" auf eine herausfordernde Reise, umherauszufinden, wie Pädophile denken, fühlen.Dabei lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer den 60-jährigenGeorg kennen. Er bekennt sich zu seiner Pädophilie, will sich nichtlänger verstecken, denn er will etwas gegen die Stigmatisierung vonPädophilen unternehmen, dem Diskurs ein Gesicht geben und aufklären.Nicht jeder Pädophile wird zwangsläufig zum "Kinderschänder", soGeorg.Dabei waren seine Handlungen nicht immer frei von Schuld: Voretlichen Jahren wurde Georg wegen des Besitzes von Kinderpornographiezu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu einer Geldstrafeverurteilt. Es war ein Urteil, das heftig wehtat, sagt Georg. Doch inAnbetracht der Bilder, die er auf seinem Rechner hatte, sei seineStrafe zu milde gewesen. Er weiß heute: Er war Täter. Er weiß heute:Der Konsum von Missbrauchsabbildungen ist Missbrauch. Und er weißauch: Er ist kein Opfer, Georg sucht nicht nach Mitleid.Pädophile sind per se keine Kindesmissbraucher - zu dem Ergebniskommt die Psychologin Dr. Janina Neutze von der Abteilung fürForensische Psychiatrie und Psychotherapie an der UniversitätRegensburg. Sie leitet die MIKADO-Studie (Missbrauch von Kindern:Aetiologie, Dunkelfeld, Opfer) und weiß, dass zwar in der Wahrnehmungder meisten Menschen die Begriffe Pädophilie und Kindesmissbrauchunmittelbar verknüpft sind, doch faktisch betrachtet handelt es sichum zwei unterschiedliche Phänomene. "In den MIKADO-Studien haben wirbestätigen können, dass ungefähr die Hälfte derer, dieKindesmissbrauch begehen, keine Phantasien mit Kindern haben.Umgekehrt haben viele von denen, die Phantasien haben, noch langekeinen Kindesmissbrauch begangen." Nicht die Neigung, sondern dasVerhalten kann verurteilt werden. Dennoch: Männer, die ausschließlichPhantasien mit Kindern haben, sind deutlich risikobehafteter, ihrePhantasien tatsächlich umzusetzen.An der Berliner Charité kann beim Präventionsprojekt "Kein Täterwerden" niemand verbindlich Antwort geben, ob Pädophilie angeboren,vererbbar ist oder ob sie aus Erfahrungen in der Kindheit derBetroffenen herrührt. Seit der Gründung des Präventionsprojektes imJahr 2005 haben sich ca. 9.500 Menschen aus dem Bundesgebiet an dasNetzwerk gewendet; 3.000 Menschen haben diagnostische Gesprächegeführt und sich auf Pädophilie untersuchen lassen. AuchRabiat-Reporter Manuel Möglich macht bei Hannes Gieseler von derCharité den Test und bekommt einen Einblick, welchen Fragen sichMänner bei dem Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden" stellen.Max, für den das Charité-Angebot für Jugendliche "Du träumst vonihnen" eine essentielle Hilfe darstellt, um den Alltag zu ordnen,hätte ohne Therapie vermutlich nur schwer Klarheit über seineSexualität und Lebensrealität bekommen. Die Diagnose "pädophil" wirdjungen Menschen frühestens im Alter von 16 Jahren erteilt. DieBehörden wurden auf den damals 13-Jährigen aufmerksam, weil er sichMissbrauchsabbildungen im Internet heruntergeladen hatte. Max undsein Vater, der als erstes verdächtigt wurde, erzählen, was es miteiner Familie macht, wenn sich ein Teenager von deutlich jüngerenKindern sexuell erregt fühlt. "So wie die Präferenz nicht heilbarist", sagt Max "ist auch das Risiko nicht völlig ausschließbar. Dasweiß ich, aber ich gebe mir Mühe, dass es dazu nicht kommt."Chris, Anfang 30, ist sich seiner pädophilen Neigung bewusst,steht Therapieangeboten allerdings kritisch gegenüber. Er wisse sichso zu verhalten, wie es die Gesellschaft verlange: "Wer sich nichtbenehmen kann und nicht vernünftig im Kopf ist, der wird - auch wenner heterosexuell ist - Mist bauen und Menschen Schaden zufügen. Ichbin kein Arschloch!" Ein Sex-Angebot mit einem Kind in Deutschland,das ihm einst unterbreitet wurde, lehnte er vehement ab. SeinePhantasie muss ihm genügen, er sei sich dessen auch ohne eine einzigeTherapiestunde äußerst bewusst, er lebe mit sich und seiner Neigungim Reinen."Unter Pädophilen" ist eine 45-minütige Begegnung mit Pädophilenund Experten. Kann man so ein Thema differenzieren, mehr Nuancen alsweiß und schwarz ausmachen? Ob nun Störung oder Neigung, keiner derdrei betroffenen Protagonisten in der Reportage hat sich bewusstdafür entschieden, pädophil zu werden. Die letzte Folge der erstenRabiat-Staffel ist eine Reportage, in der das eigene Unvermögen desAutors Manuel Möglich im Umgang mit diesem Thema spürbar ist. DieFrage, die am Ende offen bleibt: Wie soll eine Gesellschaft mitPädophilen umgehen?Stabliste:Buch und Regie: Manuel MöglichKamera: Andy Lehmann, Matthias BährTon: Julian Kiesche, Max PellnitzSchnitt: Danny BreukerProducer: Christian TipkeProduktionsleitung: Michael KapplerLeitung: Thomas von Bötticher (Radio Bremen)Eine Produktion der Sendefähig GmbH im Auftrag von Radio Bremenfür Das Erste © 2018Rabiat - neues junges Reportageformat von Radio BremenRadio Bremen wird rabiat. Der Sender bringt ein Reportageformatins Erste, das jungen Reporterinnen und Reportern die Möglichkeitgibt, ihre Geschichte für ein großes Fernsehpublikum zu erzählen. DieAutorinnen und Autoren veröffentlichen ihre Reportagen seit knappzwei Jahren als "Y-Kollektiv" (https://www.youtube.com/y-kollektiv)für funk, das Contentnetzwerk von ARD und ZDF. Sie sind preisgekrönt,nominiert, mindestens aber auffällig. Journalistinnen undJournalisten mit Haltung und Tiefgang im On, die auch mal voll in dieKamera sprechen. Öffentlich-rechtliche Werte hat das Teamverinnerlicht, doch die Schmerzgrenze liegt woanders. Der Fokusrichtet sich auf die teilnehmende Beobachtung, das Kennenlernen, dasErleben. 