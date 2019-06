Raben, Räuber, Rasselbanden: Pfingsten bei KiKA / KiKA zeigt starke Persönlichkeiten im Pfingstprogramm vom 8. bis 10. Juni

Erfurt (ots) - Sie entdecken ganz neue Seiten an sich, geheneigene Wege und schließen außergewöhnliche Freundschaften: LebhafteHeld*innen, die sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln,sind die Stars im Pfingstprogramm vom 8. bis 10. Juni bei KiKA."Unser Wunsch ist es, Kindern zu vermitteln, dass sie all das seinkönnen, was sie sein möchten. Bereits unsere ganz jungenZuschauer*innen nehmen starke Identifikationsfiguren wahr, die ihnenWerte wie Freundschaft und die Akzeptanz des Anders-Seins vorleben.Es ist uns ein großes Anliegen, dem Genre 'Kinderfilm' einenbesonderen Platz in unseren Angeboten einzuräumen. Dieanspruchsvollen Produktionen sind liebevoll-frech inszeniert undschaffen damit Erlebnisse für die ganze Familie", erklärt Dr. AstridPlenk, Programmgeschäftsführerin von KiKA."Vilja und die Räuber" am Pfingstsamstag, 8. Juni 2019Die elfjährige Vilja ist genervt: Einmal mehr steht derlangweilige Familienurlaub mit ihren Eltern und ihrer Schwester an.Doch dann kommt plötzlich alles anders: Auf dem Weg in den Urlaubwird die Familie von einer Räuberbande überfallen und Viljaversehentlich entführt. Nachdem alle Fluchtversuche gescheitert sind,versucht sie, sich mit der neuen Situation anzufreunden. Je mehr Zeitsie mit ihren vermeintlichen Entführern verbringt, desto mehrentwickelt sich die Elfjährige selbst zur echten Räubertochter. KiKAzeigt den Realfilm "Vilja und die Räuber" (KiKA) im SamstagsKINO um13:35 Uhr."Quatsch und die Nasenbärbande" am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019Welches Kind träumt nicht davon, einmal der allabendlichenSchlafenszeit zu entgehen und stattdessen die eigenen Eltern ins Bettzu schicken? In "Quatsch und die Nasenbärbande" (NDR mitSWR/BR/hr/arte) wird dieser Traum für die Mädchen und Jungen vonBollersdorf wahr. Gemeinsam mit ihren Großeltern sowie einemaufgeweckten Nasenbären stellen sie fortan die gewohnte Ordnung desStädtchens auf den Kopf - und beweisen, dass man für keinen Quatschzu jung oder zu alt sein kann! KiKA zeigt den Kinohit um 13:20 Uhr.Double Feature von "Feuerwehrmann Sam" am Pfingstmontag, 10. Juni2019Norman Price ist wieder einmal unbelehrbar. Durch seineAchtlosigkeit bricht in dem englischen Städtchen Pontypandy eingefährlicher Waldbrand aus. Feuerwehrmann Sam ist sofort helfend zurStelle. In "Feuerwehrmann Sam - Pontypandy in Gefahr" (KiKA) amPfingstmontag um 9:00 Uhr steht der Titelheld vor einer schwierigenEntscheidung: Soll er sein Heimatstädtchen komplett evakuieren? Oderauf die erlösende Gewitterfront warten, die das Feuer noch löschenkann? In "Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische" (KiKA) um 10:00Uhr wird in Pontypandy eine fliegende Untertasse gesichtet. Sofortsind neugierige Reporter vor Ort und die Bewohner des Städtchens inheller Aufruhr. Doch handelt es sich bei den seltsamen Gestalten, diesich plötzlich in Pontypandy tummeln, tatsächlich um Besucher aus demWeltall?"Der kleine Rabe Socke - Das große Rennen" am Pfingstmontag, 10.Juni 2019Der tollpatschige Rabe Socke gerät von einer misslichen Situationin die nächste. Er hat es doch tatsächlich geschafft, dieWintervorräte der Waldbewohner im Fluss zu versenken. Nun kann nurnoch ein Sieg beim großen Autorennen Socke und seinen Freunden ausder Klemme helfen. Wird der kleine Rabe als erster die Ziellinieüberqueren? Am Pfingstmontag um 11:00 Uhr zeigt KiKA dasAnimationsabenteuer "Der kleine Rabe Socke - Das große Rennen" (SWR).Weitere Informationen, Fotos und Texte sowie einen detailliertenProgrammüberblick finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de. Die Filme "Quatsch und die Nasenbärbande" und "Derkleine Rabe Socke: Das große Rennen" sind nach Ausstrahlung außerdemim KiKA-Player und auf kika.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell