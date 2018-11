Rabbiner, Pfarrer und Imam erinnern gemeinsam den 9. November 1938 / Interreligiöser Schabbat Gottesdienst des Rabbiners Nachama in Berliner Synagoge Sukkat Schalom

Berlin (ots) - "Es geschah vor aller Augen, alle waren Täter",sagt Andreas Nachama, Mitglied des Präsidiums der interreligiösenStiftung House of One und Rabbiner der Gemeinde Sukkat Schalom. "Der9. November im 20. Jahrhundert ist ein Schicksalstag deutscherGeschichte, ein Lerntag. Wir erinnern der Vergangenheit, um nichtzurückzufallen und für die Zukunft zu lernen."Aus Anlass des 80. Jahrestages des 9. Novembers 1938, als zahllosejüdische Geschäft, Wohnungen und Synagogen deutschlandweit verwüstet,Menschen verprügelt und Tausende verhaftet wurden, lädt Nachama daherden Imam Kadir Sanci, Stiftung House of One, Propst ChristianStäblein, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesischeOberlausitz (EKBO, und Rabbiner Jay Rosenbaum, Präsident des NorthAmerican Board of Rabbis, zum Schabbat Gottesdienst in seine Gemeindeein."Ich will mich erinnern! Ich möchte lernen!", sagt Kadir Sanci,ebenfalls Präsidiumsmitglied des House of One. "Der 9. November istfür uns, die Bürger Deutschlands, ein Schicksalstag, der vor allemfür das unbeschreibliche Leiden der jüdischen Mitbürger steht. Ichmöchte das in meiner Macht Stehende tun, damit sich dieseLeidensgeschichte nicht wiederholt, weder für Juden noch fürirgendeinen anderen Menschen."Dem pflichtet Propst Stäblein mit folgenden bei: "Achtzig Jahrenachdem jüdische Gotteshäuser in diesem Land gebrannt haben, gehörtes zu den wichtigsten Aufgaben, dass wir erinnern und nichtvergessen."Die Synagoge Sukkat Schalom ist in der Herbartstraße 26, 14057Berlin. Der Gottesdienst beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldung nötig,Plätze sind begrenzt.Das House of One ist weltweit einmalig: Juden, Christen undMuslime bauen im Herzen Berlins ein Haus, unter dessen Dach sich eineSynagoge, eine Kirche und eine Moschee befinden werden. Ein Haus derBegegnung, des Austauschs - ein Ort des Friedens.Pressekontakt:Kerstin Krupp, press@house-of-one.org, Telefon 0170-2475955Original-Content von: The House of One / Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e. V., übermittelt durch news aktuell