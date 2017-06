"Rabattverträge sind ein Maßstab für die gesetzliche Krankenversicherung überhaupt" - Tranche XVIII der AOK ist zum 1. Juni gestartet

Stuttgart/Berlin (ots) - "Als wir vor zehn Jahren die erstenArzneimittelrabattverträge ausgeschrieben haben, versuchten diegroßen Pharmahersteller, das neue Verfahren auszubremsen. Das istihnen nicht gelungen. Die Gesetzliche Krankenversicherung verdanktunserer Initiative inzwischen Einsparungen in Höhe von bisher 20Milliarden Euro." So bilanziert Dr. Christopher Hermann,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, das erste Jahrzehntder Rabattvertragsausschreibungen. Zum 1. Juni 2017 sind neuebundesweite AOK-Arzneimittelrabattverträge in Kraft getreten. Dieinzwischen 18. Tranche löst überwiegend die zum 31. Mai ausgelaufenenVersorgungsvereinbarungen der Tranche AOK XIV ab. Die neuen Kontraktemit insgesamt 39 pharmazeutischen Unternehmen undBietergemeinschaften laufen über zwei Jahre und betreffen 108Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen. Darunter befinden sichbesonders umsatzstarke Arzneimittel wie der MagensäurehemmerOmeprazol, der Cholesterinsenker Simvastatin oder das SchmerzmittelIbuprofen. Das jährliche AOK-Umsatzvolumen mit den Präparaten derTranche XVIII beträgt rund 1,8 Milliarden Euro.Der Verhandlungsführer für die bundesweitenAOK-Arzneimittelrabattverträge, Baden-Württembergs AOK-Chef Dr.Christopher Hermann, geht von einem reibungslosen Vertragsstart aus."Unsere Vertragspartner hatten eine ausreichende Rüstzeit", sagteHermann am Freitag in Stuttgart. "Die AOK räumt den Unternehmen einenkomfortablen Vorbereitungszeitraum ein. Der Gesetzgeber hat diesesVerfahren mit dem Anfang Mai in Kraft getretenenArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz jetzt auch zum Maßstab für diegesetzliche Krankenversicherung insgesamt gemacht."Der Chef der Südwest-AOK weist auf den Entlastungseffekt derArzneimittelverträge hin: "2016 haben die Krankenkassen nach Angabendes Bundesgesundheitsministeriums 3,85 Milliarden Euro weniger fürMedikamente ausgeben müssen. Die Erlöse lagen damit nochmals 300Millionen Euro über denen des Jahres 2015. Das Einsparvolumen derAOK-Gemeinschaft betrug 2016 rund 1,6 Milliarden Euro. Das sindEinsparungen im Interesse unserer Versicherten und einer besserenVersorgung, denn die hohe Qualität der Arzneimittelversorgung bleibtunangetastet", betont Hermann.Die neuen Verträge hat die AOK in 110 Fachlosen vergeben. Für 16Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen wurden in allen achtVergaberegionen Verträge mit mehreren Unternehmen abgeschlossen. Dasbetrifft neben Omeprazol und Simvastatin auch Blutdrucksenker wieLosartan, Amlodipin oder Lisinopril oder das Epilepsie-MittelLamotrigin, zwei Medikamente gegen bakterielle Infektionen sowieMirtazapin zur Behandlung von Depressionen.Die zum 1. Juni 2017 gestartete Tranche AOK XVIII im Überblick:- Laufzeit: 1. Juni 2017 bis 31. Mai 2019(abweichend davon Tramadol vom 1. September 2017 bis 31. Mai 2019)- 108 Wirkstoffe/Wirkstoffkombinationen in 110 Fachlosen- 16 Wirkstoffe im Mehrpartnermodell vergeben- 39 beteiligte Pharmaunternehmen/Bietergemeinschaften- AOK-Umsatzvolumen pro Jahr: 1,8 Milliarden EuroZusatzinfo:Die Rabattverträge für Generika ermöglichen Einsparungen ohneVerlust an Qualität in der Arzneimittelversorgung. Das eingesparteGeld steht zum Beispiel für innovative Versorgungsformen zurVerfügung. Die Rabattverträge sorgen nachhaltig für Wettbewerb imBereich der Generika. Die AOK-Verträge decken rund zwei Drittel desGenerikamarktes ab und umfassen alle markt- und ausgabenrelevantenWirkstoffe. Mit Inkrafttreten von AOK XVIII laufen aktuell Verträgefür 275 Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen (279 Fachlose) miteinem jährlichen AOK-Umsatzvolumen von insgesamt rund fünf MilliardenEuro.Mehr Informationen: aok-rabattvertraege.deIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTel.: 030 34646-2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell