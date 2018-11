Rabatte in der Cyber Week und am Black Friday: So viel können Verbraucher wirklich sparen (FOTO)

Berlin (ots) -39,6 Prozent können Verbraucher im Mittel sparen, wenn sie ab demkommenden Montag und ganz besonders am Black Friday (23. November)und Cyber Monday (26. November) einkaufen. Dies hat dasVerbraucherforum mydealz.de im Rahmen einer Analyse von 44.870Angeboten ermittelt, die seine inzwischen 850.000 Mitglieder in denletzten fünf Jahren in der Cyber Week und am Black Friday geteilthaben. 2017 lag die durchschnittliche Ersparnis sogar nur bei 31,9Prozent (51,75 Euro). Wenn Händler in den kommenden Tagen mitRabatten "von bis zu 90 Prozent" werben, sollten Verbraucher alsobesonders skeptisch sein.Den Skipass für den Winterurlaub gibt's 40 Prozent günstiger, derPreis für die coolen Sneakers ist um 60 Prozent gesunken und einOnline-Shop bietet einen Smart-TV mit 4K-Display sogar mit einemsatten Rabatt von 500 Euro an. Das alles klingt verlockend. Undtatsächlich können Verbraucher auch dieses Jahr in der Cyber Week(19. bis 26.11.) und am Black Friday (23.11.) günstig einkaufen, dennerneut senken Tausende Online-Shops und klassische Händler ihrePreise, um die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts einzuläuten. Blindsollten Verbraucher den Werbeversprechen jedoch nicht vertrauen, rätdas Verbraucherforum mydealz.de. Die Shopping-Experten beobachten denBlack Friday seit seiner Premiere in Deutschland im Jahr 2007 undstellen fest: Viele Händler werben mit falschen Rabattversprechen.Den Rabatt berechnen sie nicht ausgehend vom Marktpreis, sondern vomdeutlich höheren Unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Um nicht in dieRabattfalle zu tippen, sollten sich Verbraucher deshalb vorab einBild von den gängigen Preisen und Rabatten machen.Apps und Software sowie Reisen und Lebensmittel sind besonderspreiswertDie gute Nachricht vorweg: In der Cyber Week und speziell am BlackFriday können Verbraucher bares Geld sparen. Manches bekommen siesogar geschenkt: Hersteller von Apps für Smartphones und Tabletssowie Software für den PC und Mac bieten ihre Programme nicht seltenzum Nulltarif an. 2017 konnten sich Verbraucher so einige Wetter- undAntiviren-Apps sowie (ältere) Spiele gratis herunterladen. In derFolge wies die Kategorie Apps und Software in den letzten fünf Jahrenmit durchschnittlich 70,0 Prozent die größte Ersparnis auf.Wer plant, eine Reise zu buchen, sollte bis zum 23. Novemberwarten. Am Black Friday und dem auf ihn folgenden Wochenende bis zumCyber Monday warben in den letzten Jahren mehrere Fluggesellschaften,Hotels, Kreuzfahrt- und Reiseveranstalter mit pauschalen Rabattenoder Nachlässen für einzelne Strecken oder Zeiten. Im Schnitt konntenReisende 2017 so 40,0 Prozent und in den letzten fünf Jahren imMittel sogar 43,3 Prozent sparen.Ähnlich viel, nämlich im Fünfjahresmittel 42,7 Prozent, könnenVerbraucher in der Cyber Week beim Kauf von Lebensmitteln sparen.2017 boten Händler so vor allem einige Kaffeesorten, Schokoladen undandere Süßigkeiten und vereinzelt sogar Delikatessen wie einen siebenKilogramm schweren iberischen Schinken mit Rabatten von bis zufünfzig Prozent an. Vereinzelt nutzten Hersteller den Black Fridayauch, um kostenlose Produktproben zu verteilen. Manche Lieferdienstewarben in den letzten Jahren speziell am Black Friday zudem mitpauschalen Rabatten von bis zu 30 Prozent.Spiele und Filme sowie Möbel und Dekoartikel sind im Mittel 40Prozent günstigerAuch Gamer und Cineasten können in der Cyber Week den ein oderanderen Euro sparen. Zwar fiel die durchschnittliche Ersparnis mit40,8 Prozent in den vergangenen fünf Jahren und 35,1 Prozent imletzten Jahr nicht ganz so hoch aus wie bei Apps und Software.Vereinzelt konnten Spiel- und Filmfans aber auch letztes Jahrdeutlich mehr sparen. Der Pay-TV-Sender Sky bot beispielsweise einZwei-Monats-Abonnement für 9,99 statt 40,97 Euro an und Nutzer derVertriebsplattform Steam konnten einige Spiele mit Rabatten von biszu 80 Prozent herunterladen.39,4 Prozent betrug der durchschnittliche Preisvorteil auf Möbelund Dekoartikel in den vergangenen fünf Jahren. Wer ein wenig suchte,konnte aber auch deutlich mehr sparen. Der Möbelversender Monoqi undVistaprint, ein Anbieter von Leinwänden und Postern, warben am BlackFriday 2017 beispielsweise mit einem pauschalen Rabatt von jeweils 60Prozent während andere Händler einzelne Haushaltsgegenstände wieTassen oder Thermoskannen zu Preisen anboten, die 75 Prozentunterhalb des Marktniveaus lagen.Die Preise für Mode sinken um ein gutes Drittel, die Rabatte fürKosmetik sind rückläufigDie Modebranche nimmt den Black Friday dankend an und bietetVerbrauchern viele Chancen, zu sparen. Eine ganze Reihe anHerstellern und Händlern von Mode wirbt in der Cyber Week fast schontraditionell mit pauschalen Rabatten auf weite Teile oder ihrgesamtes Sortiment. Bei Online-Shops wie About You und Asos, Händlernwie Breuning und Herstellern wie Adidas, Eterna, Mango, Nike,Superdry und Tom Tailor konnten Verbraucher 2017 so bis zu 40 Prozentsparen. Im Mittel sanken die Preise für Modeartikel in den letztenfünf Jahren um 35,5 Prozent, 2017 immerhin noch um 31,8 Prozent.Wie viel Verbraucher in der diesjährigen Cyber Week beim Kauf vonKosmetik, Drogerieartikeln und Parfüms sparen können, bleibtabzuwarten. Insgesamt ließ sich, was die Höhe der Rabatte angeht,zuletzt ein rückläufiger Trend beobachten. Im Fünfjahresmittelkonnten Verbraucher beim Kauf von, Eau de Toilette. Lipgloss, Mascaraund Co. seit 2013 zwar 37,1 Prozent sparen. Der Durchschnittsrabattsank zuletzt aber deutlich - von 49,4 Prozent im Jahr 2015 über 33,3Prozent im Jahr 2016 auf zuletzt 28,8 Prozent im Jahr 2017.Sport- und Elektronikartikel sowie Spielzeug werden rund 30Prozent günstigerDie Rabatte für Sportartikel, Spielzeug und Elektronik waren inden letzten Jahren nahezu konstant - allerdings nicht allzu hoch.Beim Kauf von Sportartikeln konnten Verbraucher im Mittel immerhinnoch 31,5 Prozent und vergangenes Jahr sogar 33,1 Prozent sparen. DiePreise für - gerade zu Weihnachten besonders populäres - Spielzeugsanken im Fünfjahresmittel allerdings nur um 28,6 Prozent.Traditionell am wenigsten können Käufer von Elektronikartikelnsparen. In den letzten fünf Jahren sanken die Preise für Produkte wieFernseher, Smartphones und Spielekonsolen im Schnitt "nur" um 27,4Prozent und 2017 sogar nur um 25,6 Prozent - und dies aus gutemGrund: Elektronikartikel sind vergleichsweise margenschwach undlassen Händlern so wenig Spielraum für Rabatte. Hinzu kommt, dassElektronikprodukte gerade zu Weihnachten stark nachgefragt werden undsich auch ohne höheren Rabatt gut verkaufen.Um die oben stehenden durchschnittlichen Rabatte für die CyberWoche der letzten fünf Jahre beziehungsweise des Jahres 2017 zuermitteln, haben die Betreiber des Verbraucherforums mydealz diePreisersparnis von allen 44.870 Angeboten ermittelt, die seineinzwischen 850.000 Mitglieder in der Cyber Week der Jahre 2013 bis2017 geteilt haben. Differenziert wurde hierbei nach Jahr undWarengruppe. Über frühere Studien wie die des Preisvergleichs Idealogeht die hier vorliegende Analyse hinaus, weil der jeweils günstigsteIdealo-Preis als Marktpreis gilt, von dem ausgehend der tatsächliche,tagesaktuelle Preisvorteil eines Angebots berechnet wurde. AlleRabattangaben wurden folglich nach der Gleichung "Idealo-Bestpreis -Angebots-Preis = Rabatt" ermittelt.Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 35,5 Millionen Sessions pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. 6,7 Millionen Konsumentennutzen mydealz monatlich, um Angebote einzustellen, zu diskutierenund zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zufinden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die alsweltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucher pro Monaterreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minuten beeinflusst. ZuPepper.com zählen neben mydealz die Plattformen Buenosdeals (USA),CholloMetro (Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien),HotUKDeals (Großbritannien), NL.Pepper.com (Niederlande),Pelando.com.br (Brasilien), Pelando.sg (Singapur), Pepper.co.kr(Süd-Korea), Pepper.pl (Polen), Preisjäger (Österreich) undPromodescuentos (Mexiko).Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerE-Mail: michael@pepper.comTelefon: +49 176 633 47 407Original-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell