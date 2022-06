R+V erhält höchste Auszeichnung bei German Brand Award 2022

Wiesbaden (ots) -Genossenschaftlicher Versicherer ist "Corporate Brand of the Year" und räumt vier weitere Auszeichnungen ab."Mit ihrer klaren und mutigen Position gegen Rassismus, Hass und verbale Gewalt sowie ihrem Engagement in Krisenzeiten stellt die R+V ihr Markenversprechen zeitgemäß, greifbar und glaubhaft unter Beweis", begründet die Jury des German Brand Award ihre Wahl. Die "Corporate Brand of the Year" mache in ihrer Markenkommunikation sichtbar, was in den Unternehmenswurzeln seit jeher verankert sei. Es handle sich um einen ganzheitlich verstandenen und konsequent umgesetzten Marktauftritt, der das Thema "Verantwortung übernehmen" in einen größeren gesellschaftlichen Kontext stelle und der Marke Relevanz und ein echtes Alleinstellungsmerkmal verschaffe.Zudem würdigte die Jury die R+V jeweils mit Gold in den Fachdisziplinen "Dialogue & CRM" sowie "360° Campaign". Auch in den Kategorien "Excellent Brands - Insurance" sowie "Point of Sale" erhielt der Versicherer Preise."Die Auszeichnung als 'Corporate Brand of the Year' sowie die weiteren Preise machen uns sehr stolz. Es zeigt, dass wir nach unserem Marken-Relaunch 2020 unseren Ansatz 'Du bist nicht allein' in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich im Unternehmen verankert und über weitere relevante Marketingdisziplinen stringent fortgeführt haben. In der heutigen Zeit sind unsere Werte - Zusammenhalt, ein echtes Miteinander sowie Verantwortung für die Gesellschaft, statt reiner Gewinnmaximierung - wichtiger denn je", sagt Anja Stolz, Marketingchefin der R+V. "Unser Ziel ist es, unseren genossenschaftlichen Grundgedanken 'Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele', wie ihn unser Gründervater Friedrich Wilhelm Raiffeisen formulierte, modern aufzuladen und für unsere Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie Geschäftspartner über alle wichtigen Kontaktpunkte hinweg erlebbar zu machen. Unser Versprechen 'Du bist nicht allein' ist somit nicht nur ein Claim, sondern eine innere Richtschnur und eine Verpflichtung für alle in der R+V."Der German Brand Award ist einer der wichtigsten deutschen Markenpreise. Er ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde. Mit dem renommierten Preis werden Akteure gewürdigt, die durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und außergewöhnliche Marketingprojekte herausragen. Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen. Der German Brand Award wird seit 2016 jährlich verliehen.Pressekontakt:Lara MatuschekKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-74409E-Mail: presse@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell