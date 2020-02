R+V-Betriebsrestaurant gewinnt Kantinentest

Wiesbaden (ots) - Das Wiesbadener Betriebsrestaurant der R+V "La Cantina" gehörtjetzt offiziell zu den Besten in Deutschland: Im Kantinentest der OrganisationFood & Health aus München hat die R+V Betriebsgastronomie den ersten Platz inder Kategorie "Genuss" erhalten und ist dafür mit vier Sternen ausgezeichnetworden. Auch in den Kategorien "Nachhaltigkeit" und "Gesundheit" haben dieWiesbadener gepunktet. In der Gesamtwertung haben sie den 3. Platz erreicht.Food & Health initiiert KantinentestLaut Food & Health werden in der Wahrnehmung viele Kantinen nach wie vor aufCurrywurst reduziert, obwohl sie zunehmend innovative Konzepte umsetzen. Immermehr große Firmen legen Wert auf ein gutes Kantinenessen, denn die Verpflegungam Arbeitsplatz beeinflusst die Gesundheit der Mitarbeiter maßgeblich. DieUnternehmen wissen, dass sie mit einer guten Betriebsgastronomie Wertschätzungfür ihre Mitarbeiter zeigen und damit auch die Arbeitgebermarke stärken. DerVerein Food & Health hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung derGemeinschaftsverpflegung in der Öffentlichkeit hervorzuheben."Wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen solchen Erfolg verbuchen können",sagt Thomas Walter, Abteilungsleiter Gastronomie & Services und Geschäftsführerder erst vor zwei Jahren gegründeten R+V Dienstleistungs-GmbH. Mit dem Testwerde die große Verantwortung der Betriebsgastronomien hervorgehoben.Frische Ideen locken neue EsserBasis für den Erfolg der Wiesbadener ist seiner Meinung nach vor allemmotiviertes Personal mit frischen Ideen. Damit rücken auch neue Trends immerwieder in den Fokus, wie zum Beispiel die vegane und die vegetarische Küche.Dabei betont Walter, es gehe vor allem um Vielfalt: "Wir wollen keinenFleisch-Esser zum Veganer machen, sondern den Veganer locken, der heute nochnicht in die Kantine geht."R+V Gastronomie Wiesbaden bildet zukünftig ausDie R+V-Dienstleistungsgesellschaft betreibt zwei Restaurants in Wiesbaden. Von2021 an will die R+V auch Köche und Restaurantfachkräfte ausbilden sowie einDuales Studium für Gastronomie-Management anbieten.Infos zum Kantinentest:- Deutschlands einziger Kantinentest findet bereits im zweitenJahr statt.- 200 Gastronomiebetriebe haben sich beworben. Zur besserenVergleichbarkeit wurden die Bewerber in drei Größen unterteilt:Bis 750 Essen pro Tag, bis 1500 Essen pro Tag und - darunterfällt die R+V-Betriebsgastronomie - mehr als 1500 Essen pro Tag.Pressekontakt:Mae von LappR+V Versicherung AGMail: mae.vonlapp@ruv.deTel.: 0611-533-5848Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61791/4509605OTS: R+V Versicherung AGOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell