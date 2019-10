R+V-Bestseller: Cashback für die Kunden

Wiesbaden (ots) - Die Mitglieder-Plus-Versicherung ist die erfolgreichsteProdukteinführung der R+V. Bereits mehr als 175.000 Verträge hat der WiesbadenerVersicherer seit Januar abgeschlossen.Das Erfolgsgeheimnis: Kunden, die auch Mitglieder von Genossenschaftsbankensind, erstattet die R+V bis zu zehn Prozent der eingezahlten Beiträge zurück,wenn der Schadenverlauf günstig ist. Die Mitglieder einer einzelnen Bank bildendabei ein Kollektiv, die Mitglieder-Plus-Gemeinschaft.Einer für alle, alle für einenMehr als 650 der insgesamt 875 Genossenschaftsbanken bieten ihren Mitgliedernbereits solch eine Mitglieder-Plus-Gemeinschaft an. "Der Erfolg vonMitglieder-Plus geht weit über unsere Erwartungen hinaus", erklärteR+V-Kompositchef Edgar Martin. "Wir setzen damit die genossenschaftliche Idee'Einer für alle, alle für einen' um: Wenn innerhalb der jeweiligenVersichertengemeinschaft insgesamt weniger Schäden als erwartet eintreten,profitiert der Einzelne vom Cashback. Selbst wenn er einen Schaden gemeldethatte, denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft. Das honorieren die Kundenoffensichtlich."Mitglieder-Plus von Hausrat bis UnfallDen Cashback gibt es für die fünf Bausteine der VR-Mitglieder-PrivatPolice -Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Rechtschutz und Unfall. Der Kunde kann, wieim Baukastensystem, seinen gewünschten Versicherungsschutz zusammenstellen.Mitglieder-Plus macht bereits jetzt rund 30 Prozent des Geschäftes mit derR+V-PrivatPolice aus, mit der die R+V im vergangenen Jahr rund 800 MillionenEuro umgesetzt hat.250.000 Verträge bis zum Jahresende erwartetBis zum Jahresende strebt R+V rund 250.000 Mitglieder-Plus-Verträge an. ImEinführungsjahr bietet die R+V den Kunden noch einen besonderen Bonus an: Werbis zum 31. Dezember 2019 noch einen Mitglieder-Plus-Vertrag abschließt, kannden kompletten Cashback für das Jahr 2019 erhalten.Im April 2020 folgt dann die Auszahlung für die Kunden, die einen ungekündigtenVertrag haben. Nach bisherigem Schadenverlauf schätzt der Versicherer, dass ermehrere Millionen Euro an seine Kunden zurückerstatten wird.Pressekontakt:Inge NeudahmR+V Versicherung AGMail: Inge.Neudahm@ruv.deTel.: 0611-533-4034Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell