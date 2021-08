Darmstadt (ots) - Differenzierte interne Kommunikation gewinnt für die öffentliche Positionierung von Unternehmen und ihre Arbeitgebermarke zunehmend an Bedeutung. Denn es ist für die eigene Belegschaft mitunter schwer, sich selbst auf dem neuesten Stand zu halten, welche Leuchtturm-Projekte das Unternehmen aktuell verfolgt und wie seine Ausrichtung ist. Das ist insbesondere in einem derart breit aufgestellten Unternehmen wie der R-Biopharm AG (https://r-biopharm.com/de/)so, die zudem großen Wert auf eigene Forschung und Entwicklung legt. Deshalb ist seit Kurzem eine unternehmenseigene Info-Webseite des südhessischen Biotechnologieunternehmens online. Unter dem Titel "Gut zu wissen" ergänzt sie das bisherige Informationsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Newsletter, Media-Updates und Online-Magazin.Ein Greifvogel auf der Startseite verdeutlicht die Vogelperspektive, aus der die interne Info-Plattform über neue und spannende Projekte in einzelnen Unternehmensbereichen auf dem Laufenden hält. "Gut zu wissen" erläutert kurz und bündig innovative App-Anwendungen, nationale und internationale Forschungskooperationen oder Gesamtkonzepte für spezielle Erkrankungen. "Wir möchten mit der neuen internen Webseite für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zusammenhänge erkennbar machen und verdeutlichen, was wir alle zusammen für unsere Vision eines gesünderen Lebens, sicherer Ernährung und mehr Lebensqualität tun", sagt der Vorstandsvorsitzender von R-Biopharm, Christian Dreher, über das neue Angebot.Pressekontakt:Simone FeilerLeiterin Corporate Brand Communicationhttps://r-biopharm.com/de/https://r-biopharm.com/de/kontakt/presse/R-Biopharm AGAn der neuen Bergstraße 1764297 DarmstadtTel.: 0 61 51 - 81 02-538Mobil: 0 160 - 55 273 60Fax: 0 61 51 - 81 02-40E-Mail: s.feiler@r-biopharm.deOriginal-Content von: R-Biopharm AG, übermittelt durch news aktuell