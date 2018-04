Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Grammy-Gewinner "The Weeknd" als erster großer internationalerAct bei der Yasalam After-Race-Konzertreihe bekannt gegebenYas Marina Circuit und FLASH Entertainment gaben heute den erstenweltberühmten Musikkünstler bekannt, der am diesjährigen FORMULA 12018 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Wochenende auftreten wird.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680313/The_Weeknd_Abu_Dhabi_Grand_Prix_2018.jpg )Der kanadische R&B Star The Weeknd wurde als erster Künstlerbestätigt, der mit seiner unglaublichen Stimme und Bühnenpräsenz beimYasalam After-Race-Konzert in der du Arena, Yas Island am Freitag,den 23. November, auftreten wird.Der Grammy-Gewinner und Multiplatin-Trendsetter wird Tracks ausseinem hochgelobten Album "Beauty Behind The Madness" von 2015,seinem neuen vierten Studioalbum "My Dear Melancholy" sowie Liedervon seinen früheren Mixtapes "House of Balloons", "Thursday" und"Echoes of Silence" darbieten.Mit Musikliebhabern aller Altersstufen unter seinen Fans wird derHeadliner am Freitagabend beim Yasalam After-Race-Konzert zweifellosriesige Besuchermengen aus mehr als 170 Ländern anziehen, die zum AbuDhabi Grand Prix reisen.Mit einem fantastischen Angebot für treue Rennfans gibt es einen"Early Bird"-Rabatt von bis zu 30 % für diejenigen, die ihre AbuDhabi Grand Prix Tickets vor dem 31. Mai kaufen.Wer nach noch mehr Angeboten und Aufregung am Rennwochenendesucht, kann den "Super Parks Pass" für 3 Tage kaufen, derunbegrenzten Zugang zu allen Yas Island Parks - Ferrari World AbuDhabi, Yas Waterworld und Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi - bietet,von Mittwoch bis einschließlich Sonntag.Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, sagte: "Wir sindbegeistert, den ersten Headliner-Weltstar bekannt zu geben, der beimdiesjährigen Yasalam After-Race-Konzert im Rahmen des Abu Dhabi GrandPrix Rennwochenendes 2018 auftreten wird."Die vier mit Unterhaltung vollgepackten Tage für dieTicketinhaber sind ein wichtiges Element unseres ganzheitlichenAngebots, das für einen internationalen Besucheranteil von 60 %sorgt."Mit den Early Bird Tickets, den Golden Circle- und "Super ParksPass"-Erweiterungspaketen haben Fans eine große Auswahl zur Verfügungund ich würde den Gästen empfehlen, lieber früher als später zukaufen, sodass sie ein sensationelles Wochenende voller Unterhaltungsowohl an der Rennbahn als auch abseits davon planen können.Weitere Informationen zu den Tickets erhalten Sie hier:http://www.yasmarinacircuit.comPressekontakt:+971-50-883-6715E-Mail: nickcooper@sevenmedia.äOriginal-Content von: Yas Marina Circuit, übermittelt durch news aktuell