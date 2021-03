RYU Apparel gibt die geplante Übernahme von Kosan Travel Apparel mit Sitz in Vancouver bekannt

Quelle: IRW Press

Die Akquisition zielt ab auf den Markt für Reisekleidung, bietet zentralisierte Betriebskosten, erweitert E-Commerce- und Kapitalmarktkompetenz

Vancouver, BC – 26. März 2021 – RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (OTCQB: RYPPF) (FWB: RYAA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller urbaner Sportkleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Kosan Travel Company Ltd., einem unabhängigen privatwirtschaftlichen Unternehmen in British Columbia („Kosan“), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung