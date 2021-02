RYU Apparel Inc. gibt Großhandelsvertriebsvereinbarung mit Grupo Pavel, Mexikos führendem Distributor, bekannt

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC – 22. Februar 2021 – RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), der Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich Produkte an den in Mexiko-Stadt ansässigen Mode-, Sportbekleidung- und Kosmetikvertrieb Grupo Pavel ausgeliefert hat.

Gemäß einer Meilenstein-Vereinbarung, die ein wichtiger Schritt in der Großhandelsstrategie des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung