RYU Apparel Inc. berichtet über Vertriebsvereinbarung mit Altitude-Sports, dem führenden kanadischen Sportbekleidungshändler

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada – 26. Februar 2021 – /CNW/ – RYU Apparel Inc. – https://ryu.com/ (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) (“RYU” oder das “Unternehmen”), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft zur Lieferung seiner Produkte an den in Montreal ansässigen renommierten Einzelhändler Altitude-Sports – https://www.altitude-sports.com/ eingegangen ist.

Im Rahmen dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung