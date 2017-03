RX-Versand: Intelligente Lösungen statt Verbotspolitik

Berlin (ots) -Ein Versandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Medikamenteist weder möglich noch intelligent | Europa- undverfassungsrechtliche Prämissen stehen einer vernünftigen Lösungnicht im WegeAnfang März ist ein Aufsatz in "Neue Zeitschrift für Sozialrecht"mit dem Titel "Arzneimittel-Boni und kein Ende?" erschienen. DerAutor ist der Vorsitzende Richter am Bundessozialgericht, Prof. Dr.Ernst Hauck. Seine Botschaft ist so klar wie eindeutig: EinRX-Versandverbot ist europarechtlich nach dem Urteil des EUGH vom19.10.2016 nicht möglich. Gleichwohl werden aber Spielräumeaufgezeigt, die intelligente, verfassungs- und europarechtsfesteLösungen zulassen."Solche Vorschläge liegen nun auf dem Tisch. Da ist es nur schwernachvollziehbar, dass anhand dieser Sach- und Rechtslage, weiterhinTeile der Politik ein Verbotsgesetz vorantreiben", sagt derBVDVA-Vorsitzende Christian Buse. "Man redet von Digitalisierung undPatientenwahlrecht und führt im gleichen Satz das Wort Verbot imMunde. Das ist keinem Wähler vermittelbar", so Buse.Diese Passage in dem o.g. Aufsatz bringe es laut Buse auf denPunkt: "Die in einem totalen Versandhandelsverbot liegende Maßnahmemit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung kannnach dem Recht der EU nur unter Einbeziehung der seit ihrerEinführung mit der Versandhandelserlaubnis in Deutschland gesammeltenErfahrungen beurteilt werden. Die Erfahrungen sprechen eher gegenfrüher befürchtete Gesundheitsgefährdungen und für eine Verbesserungder Versorgungsstruktur bei Beibehaltung der Möglichkeit einesVersandhandels von Arzneimitteln."Rückfragen:presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/pressePressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell