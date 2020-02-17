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REX INTL HOLDINGS LTD - RXI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.02.20 16:08
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999 AB/FROM ONWARDS 17.02.2020 14:59 CET

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Neuer 549% Cannabis Hot Stock mit massivem Kaufsignal
515 mal günstiger als Aurora Cannabis (ACB) und 1.987 mal günstiger als Canopy Growth (CGC)



Hemp for Health Inc.




 
 
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Frankfurt 0,122 € +18,45%  16:52
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590% Cannabis Hot Stock macht JV mit MOTA Ventures perfekt - Massives Kaufsignal. 345 mal günstiger als Aurora (ACB) und 1.235 mal günstiger als Canopy (CGC)

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