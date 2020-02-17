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REX INTL HOLDINGS LTD - RXI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.02.20 16:08
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999 AB/FROM ONWARDS 17.02.2020 14:59 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,122 €
|0,103 €
|0,019 €
|+18,45%
|17.02./16:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2G04994999
|A1W30H
|0,14 €
|0,028 €
= Realtime
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