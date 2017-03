RWI: Reale Einkommen werden nicht mehr so stark steigen

ESSEN (dpa-AFX) - Die Bundesbürger müssen sich in den nächsten Jahren nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI auf geringere Reallohnzuwächse einstellen.



"Die Realeinkommen der privaten Haushalte werden wegen der höheren Inflation wohl nicht mehr so stark steigen und damit auch der private Konsum nicht", erklärte RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn am Mittwoch bei der Präsentation der Konjunkturprognose für 2017. Lag die Inflationsrate 2016 noch bei 0,5 Prozent, rechnen die Wirtschaftsforscher für dieses Jahr mit einer Rate von 1,9 Prozent und für 2018 von 1,7 Prozent. Steigen die Verbraucherpreise, bleibt Bürgern weniger von ihren Einkommen übrig.

Während die Geldentwertung an Fahrt gewinnt, dürfte sich das Wirtschaftswachstum laut der Prognose abschwächen. Die Experten rechnen 2017 nur noch mit einem Plus von 1,3 Prozent nach einem Wachstum von 1,9 Prozent 2016. Doch bereits 2018 soll das Wachstum mit 1,8 Prozent wieder etwas höher ausfallen.

Die Zahl der Erwerbstätigen wird in der Bundesrepublik nach Einschätzung der Experten weiter steigen, die Zahl der Arbeitslosen aber kaum noch zurückgehen. Grund sei, dass vermehrt anerkannte Asylsuchende mit zunächst ungünstigen Beschäftigungschancen in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten.

Das größte Risiko für die globale Konjunktur geht nach Einschätzung der Experten von den USA aus. Falls Präsident Donald Trump auf eine deutliche Einschränkung der US-Importe setze, könne sich dies sehr negativ auf die Weltwirtschaft auswirken, warnen die Experten./rea/DP/jha