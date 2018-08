RWE verdient im 1. Halbjahr weniger

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr weniger verdient als im Vorjahr.



Der Grund lag in einer sinkenden Profitabilität in der konventionellen Stromerzeugung, sowie geringeren Mengen bei Braunkohle und Kernenergie, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Für "RWE alleine" wies der Konzern ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,14 Milliarden Euro aus, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das lag im Rahmen der Erwartungen der Analysten.