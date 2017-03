Lieber Leser,

glatte 5,7 % Plus schaffte die Aktie von RWE zuletzt und konnte im Dax etliche Konkurrenten deutlich abhängen. Mittlerweile hat RWE in allen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht und klar bestätigt. Die 200-Tage-Linie war vor gut 2 Wochen überwunden worden und ist nach tagelangem Hin und Her inzwischen klar unterhalb des aktuellen Kurses. Alte Tops sind wieder greifbar und dürften vor allem technisch orientierte Analysten und Investoren anziehen.

RWE im strammen Aufgalopp

RWE hatte in den Tagen vor der jüngsten Aufwärtsperiode etwas nachgegeben und jetzt den laufenden Aufwärtstrend wieder aufgegriffen. Noch immer zahlt das Unternehmen keine Dividende, so dass einige fundamentale Analysten skeptisch hinsichtlich der dauerhaften Kursentwicklung sind. Charttechnisch orientierte Analysten sehen indes den kurzfristigen Aufwärtstrend entlang einer Aufwärtstrendgeraden, die sich seit Anfang Februar konstruieren lässt. Damit ist zumindest die kurzfristige Aufwärtsbewegung aus Sicht dieser Experten vergleichsweise gut gesichert.

Solange RWE nicht auf weniger als 14,00 Euro sinkt, ist auch eine andere charttechnische Haltelinie noch intakt. Deshalb ist RWE aktuell zumindest für die kurzfristige zeitliche Dimension im grünen Bereich, meinen technische und charttechnische Analysten. Fundamental orientierte Analysten sind skeptischer bezogen auf die kurzfristige Kursentwicklung.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.