RWE stellt klar: Werden die Mehrheit an Innogy behalten

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE will die Mehrheit an seiner Ökostrom-Tochter Innogy behalten.



In einer Mitteilung vom Dienstagmorgen verwiesen die Essener auf einen Beschluss des Aufsichtsrats aus dem Jahr 2015, dass RWE zwar grundsätzlich Innogy-Anteile verkaufen könne - jedoch nur bis auf 51 Prozent. Nach dem Innogy-Börsengang im Herbst vergangenen Jahres hält RWE noch knapp 77 Prozent.