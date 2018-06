RWE: Das könnte schwierig werden!

Die Aktie des Versorgers RWE konnte von Februar bis in den April hinein eine kräftige Rallye aufs Parkett bringen. Was natürlich im direkten Zusammenhang stand mit dem Plan, die eigene Tochter Innogy mit E.ON zu teilen und sich zukünftig hauptsächlich nur noch auf die Stromerzeugung zu fokussieren. Wie es immer an der Börse so üblich ist: Der Plan an sich wird ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Carsten Müller.