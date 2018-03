RWE kehrt in Gewinnzone zurück - Ergebnisrückgang erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE erwartet für das laufende Jahr einen Gewinnrückgang.



2018 schlage der Tiefpunkt der Strompreisentwicklung der vergangenen Jahre durch, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. So erwartet der Stromerzeuger ein bereinigtes Nettoergebnis von 700 Millionen bis 1 Milliarde Euro, das bereinigte operative Ergebnis soll bei 4,9 bis 5,2 Milliarden Euro liegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr kehrte RWE nach einem Milliardenverlust 2016 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,9 Milliarden Euro, nach einem Fehlbetrag von 5,7 Milliarden Euro 2016. Dabei profitierte der Konzern auch von der Rückzahlung der Atomsteuer. Bereinigt erzielte der Stromerzeuger 1,2 Milliarden Euro und erreichte damit die selbst gesteckten Ziele. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich um 6,5 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro.

Inklusive der bereits bekannten Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie will RWE seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr 1,50 Euro zahlen. 2016 war die Dividende für Stammaktien gestrichen worden, Vorzüge erhielten 0,13 EUR je Aktie. für das laufende Jahr kündigte RWE eine Erhöhung der ordentlichen Dividende auf 0,70 Euro je Aktie an./nas/jha/