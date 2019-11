RWE: Das ist nicht genug!

Es ist erst wenige Tage her, dass RWE Renewables den Kauf einer Projekt-Pipeline von bis zu vier Offshore-Windprojekten in Polen bekanntgab, „um damit seine Offshore-Tätigkeiten in ganz Europa auszubauen“, wie es hieß. Die Projekte haben nach Unternehmensangaben eine Gesamtkapazität von mehr als 1,5 Gigawatt. RWE hatte die Anteile an den Projektgesellschaften von privaten Eigentümern und Entwicklern erworben und beabsichtigt diese weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung