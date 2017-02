RWE ist TOP PERFORMER!

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der RWE AG, denn wie Tobias Jauck berichtet hat, stand die Aktie der RWE AG an der Spitze des Leitindexes waren.

Ganz vorne! Obwohl sich die vergangene Woche für den deutschen Leitindex sehr uneinheitlich gestaltet hat, konnte der DAX mit einem Mini Plus von 0,13 Prozent dann dennoch seine Woche beenden. Dabei gab es drei große Gewinner: Die Lufthansa AG mit einem Plus von etwa 3 Prozent, die Vonovia SE mit fast 5 Prozent und eben die RWE AG. Die Aktie des Stromversorgers steht vor einem wichtigen Widerstand und es gilt nun, die 13 Euro-Marke zu überwinden. Immerhin gelang es der RWE-Aktie bereits, nach der Rallye seit Anfang Dezember von 11 Euro im Tief auf nunmehr 12,90 Euro anzusteigen, das ist ein Plus von rund 17 Prozent.

Die Börsenaussichten! Wenn es um die Börse geht, dann verspricht die Woche absolut spannend zu werden. Am Dienstag geht es los mit dem Bruttoinlandsprodukt der Eurozone, wo ab 14 Uhr die Zahlen bekannt gegeben werden. Und am Mittwoch steht der Verbraucherpreisindex in den USA im Fokus, bevor Frau Janet L. Yellen ihre heiß erwartete Rede hält. Am Donnerstag startet dann der EU Gipfel, auf den ebenfalls alle Blicke gerichtet sind.

Was wird in der nächsten Woche auf die Börse zukommen und was bedeutet das dann für RWE? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse