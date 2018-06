RWE: innogy startet in den USA durch

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

RWE-Ökostromtochter innogy hat sich Exklusivrechte an mehreren Solarentwicklungsprojekten in den USA gesichert. Über seine US-Tochtergesellschaft hat das Unternehmen laut Mitteilung eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Solar-Entwickler Birdseye Renewable Energy, LLC (Birdseye) vereinbart. Ziel sei es, gemeinsam 13 Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von circa 440 Megawatt zu entwickeln. Die Projekte sind laut innogy unterschiedlich weit entwickelt und befinden sich ?in für erneuerbare ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.