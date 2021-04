RWE: Das ging gerade noch einmal gut

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie konnte am 8. Januar bei 38,65 Euro ein Hoch ausbilden. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und ließen den Wert in eine kräftige Korrektur übergehen. Sie endete erst am 3. März, als ein Tief bei 29,95 Euro erreicht wurde. In der Folge dieser Bodenbildung gelang es den Käufern, einen neuen Aufwärtstrend auszubilden.

Er erreichte Mitte März erstmals den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung