Bei RWE gibt man sich zuversichtlich!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei RWE. Denn die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche RWE und dessen Kurse bewegt haben waren an vielversprechende Insidertrades gebunden, die offenbar Vertrauen bei den Anlegern stärken sollen.

Insidertrades! Dass der Aufsichtsrat vom neuen Kurs von RWE überzeugt zu sein scheint, das haben die Aufsichtsratsmitglieder Peter Ottman, Günther Schartz und Wolfgang Schüssel gezeigt, die seit dem 9. Januar etwa 5.700 Aktien im Wert von rund 70.000 Euro gekauft haben.

Bewegung! Vielleicht gerade wegen dieser Insiderkäufe war auch auf der Anlegerseite in der letzten Woche einige Bewegung zu verzeichnen. Nicht zuletzt könnte auch die Abspaltung der Tochter Innogy, die gut gelungen ist und rundum akzeptiert wurde, für einiges an Aufwärtsbewegung gesorgt haben.

Immer besser! Nach dem Höchststand bei 16,49 Euro im Juli bis Mitte Dezember sah es zunächst gar nicht mehr so gut aus, doch der im Anschluss einsetzende Erholungskurs konnte bereits Gewinne von mehr als 13 Prozent einfahren.

Wird sich RWE auf diesem positiven Weg halten können und weiterhin gute Ergebnisse liefern? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

