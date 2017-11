RWE bleibt in einem langfristigen Aufwärtstrend

Lieber Leser,

Aktienmärkte bewegen sich in Trends. Und Statistiken belegen, dass sich etwa 75% bis 80% aller Aktien mit dem vorherrschenden Markttrend bewegen. Für deutsche Aktien bedeutet das: Die Mehrheit befindet sich seit März des Jahres 2009 in einer mehr oder weniger ausgeprägten Aufwärtsbewegung. Die RWE-Aktie gehörte allerdings seit jener Zeit zu der Gruppe, die NICHT dem allgemeinen Aufwärtstrend folgte. Schauen wir uns das einmal in einem Chartvergleich mit dem DAX an:

Bis zu der blauen Vertikalen stimmten die Kursverläufe von DAX und RWE Vz. weitgehend überein. Lediglich während der Bildung der Internet-Blase in den Jahren 1998 bis 2000 war eine konservative Aktie wie ein Energieversorger einfach nicht gefragt. Damals jagten die Investoren lieber Titeln hinterher, die Umsatzwachstum durch das Internet suggerierten, aber keine Gewinne erwirtschafteten.

Seit dem Jahr 2009 entwickelten sich DAX und RWE-Aktie sogar konträr zueinander: RWE-Aktionäre fuhren bis vor 13 Monaten nicht nur horrende Verluste ein (-82%) – ihnen entgingen überdies noch erkleckliche Gewinne, die seither mit einem DAX-Investment (+242%) zu erzielen gewesen wären.

Immerhin sind die Dinge seit März diese Jahres wieder ins Lot gekommen: Am Ende jenes Monats generierte der 14-Monats-Relative Stärke Index (RSI) ein Kaufsignal – übrigens lange vor dem Kursverlauf selbst! Wie die Aufwärtstrendlinie im RSI dokumentiert, ändert auch der jüngste Rücksetzer in der RWE-Aktie nichts an der langfristigen Aufwärts-Tendenz.

Tatsächlich bietet die RWE-Aktie aktuell noch einmal eine günstige Gelegenheit, um davon langfristig zu profitieren.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.