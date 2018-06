RWE: Zurück in die Zukunft

RWE kehrt mit dem heutigen Tag offiziell zurück zu seinen Wurzeln. 90 Mitarbeiter bezogen das neue Verwaltungsgebäude in der ehemaligen Zeche Victoria Mathias im Essener Nordviertel. Denn hier, an der heutigen Altenessener Straße, baute das 1898 gegründete Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk sein erstes Kraftwerk. Doch bei den vergleichsweise wenigen Verwaltungsleuten wird es an der Adresse nicht bleiben ? demnächst ziehen laut Mitteilung alle ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.