Liebe Leser,

was für ein Kurssprung! Eine solche kurzfristige Performance gab es bei der RWE-Aktie schon länger nicht mehr. Wer erinnert sich noch daran, dass de Kurs der RWE-Aktie zu Monatsbeginn noch zwischenzeitlich bei unter 16 Euro stand? Zu Beginn der neuen Handelswoche sind es hingegen schon über 19 Euro! Im Xetra-Handel lag das Plus zu Wochenbeginn bereits am Vormittag gegenüber dem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.