RWE: Wohl oder Wehe – das liegt hier haarscharf beieinander!

RWE als Energieversorger sieht sich großen Einschnitten und kommenden Wandlungen gegenüber. Denn zwei wichtige Säulen der Energieerzeugung werden in absehbarer Zeit wegfallen.

Da ist erst einmal die Atomkraft, die nach den Ereignissen in Fukushima viel schneller als ursprünglich geplant gestoppt wird. Zusätzlich steht nun auch noch der Ausstieg aus der Strom-Erzeugung mit Kohle an. Bis 2050 sollen in Deutschland mindestens 80% des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung