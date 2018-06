RWE: Wieder am Netz!

Das Kernkraftwerk Emsland ist wieder am Netz. Das hat Betreiber RWE am Donnerstag mitgeteilt. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde sei nach Abschluss eines Brennelementwechsels sowie aller Revisionsarbeiten und Prüfungen erfolgt. ?Die Anlage läuft wieder unter Volllast?, heißt es in der Mitteilung. In der rund dreiwöchigen Revision wurde die Anlage laut RWE einem intensiven Wartungs- und Prüfprogramm unterzogen.

Investitionen von 19 Millionen

Ein Beitrag von Achim Graf.