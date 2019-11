RWE: Wer kann das verstehen?

Am vergangenen Donnerstag machte RWE seinen Anlegern Mut: Aufgrund der Wiederaufnahme des Kapazitätsmarkts in Großbritannien und der weiterhin starken Performance im Handelsgeschäft, hob der Energiekonzern seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2019 an. Man erwarte „nun ein bereinigtes EBITDA für RWE stand-alone zwischen 1,8 und 2,1 Milliarden Euro“, hieß es. Bisher lag die Prognose bei 1,4 bis 1,7 Milliarden. Die Aktie allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung