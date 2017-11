RWE Vz.: Es geht wieder aufwärts!

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu RWE bei den Aktionären gestoßen. Johannes Weber hat sich die Vorkommnisse im Rahmen einer Analyse einmal genauer angeschaut. Folgendes hat er dabei herausgefunden:

Der Stand! Die Tatsache, dass ein Jamaika-Bündnis nun wahrscheinlich nicht zustande kommen wird, verhilft der RWE-Aktie zu einem neuen Schwung nach Norden. Anfang der Woche hat die Aktie wieder über 15 Euro ansteigen können.

Der Verkauf! Ein Verkauf der restlichen 77% der Innogy-Anteile könnte nun noch zusätzlich die Kassen füllen und es sollen bereits Gespräche mit dem italienischen Energieunternehmen Enel geführt worden sein.

Der Ausblick! Der in diesem Jahr gebildete Aufwärtstrend hält noch immer an und weil die Jamaika-Koalition nun wohl doch nicht kommt, sieht es auch – zumindest in der nahem Zukunft – weiterhin vielversprechend aus. Allerdings wurde die 100-Tagelinie gegen Ende letzter Woche touchiert und unterschritten. Dennoch lohnt sich hier ein zweiter Blick.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.