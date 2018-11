RWE: Unter Polizeischutz!

Weitere Suchergebnisse zu "Kraft Heinz Company":

Bei RWE ist man nach wie vor der Meinung, dass die Rodungen im Hambacher Forst zwingend erforderlich sind, um den Fortschritt des Tagebaus und damit einen wichtigen Teil der Stromversorgung Deutschlands nicht zu gefährden. „Nicht weiter zu roden, würde sehr bald einen Stillstand des Tagebaus nach sich ziehen“, hieß es vor wenigen Wochen in einem öffentlichen Appell an Braunkohlegegner. Und so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.