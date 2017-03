RWE-Tochter Innogy verwöhnt Aktionäre mit Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Ökostrom-Konzern Innogy zeigt sich großzügig bei der Dividende.



"Für 2016 haben wir viel versprochen und wir haben unsere Versprechen gehalten", erklärte Konzernchef Peter Terium am Montag in Essen. "Mit 1,60 Euro je Aktie wollen wir rund 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses an unsere Investoren ausschütten." Versprochen waren 70 bis 80 Prozent.

Für 2017 dürfen sich die Anleger auf eine steigende Dividende freuen. Das bereinigte Nettoergebnis, das die Grundlage für die Berechnung bildet, soll von zuletzt 1,1 Milliarden auf über 1,2 Milliarden Euro steigen. "Wir haben uns vorgenommen, eine mittelfristig positive Dividendenentwicklung zu zeigen", erklärte Terium. "Innogy ist ein Dividendenwert mit Wachstumspotenzial."