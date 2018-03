RWE St.: Ist dies noch einmal eine günstige Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

Liebe Leser,

RWE hat zuletzt reichlich positive Nachrichten erzeugt. Durch die Kooperation mit E.ON entstehen für das Unternehmen und deren Aktie starke Chancen. Dies spiegelte sich bereits in Kursgewinnen in Höhe von gut 13 % binnen einer Woche wider. In zwei Wochen ging es sogar um gut 20 % nach oben. Damit ist die Dynamik ausgezeichnet. Dennoch bietet sich wieder eine Einstiegsgelegenheit. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.