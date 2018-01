RWE: Sollte man nun einen Einstieg wagen?

Liebe Leser,

RWE hat in den zurückliegenden Handelssitzungen eine hohe innere Stärke unter Beweis gestellt. Nun habe die Aktie eine Chance auf Kursgewinne bis zu 20 Euro, wenn es um die kurzfristigen Aussichten geht, meinen charttechnische Experten. Mittel- und langfristig sind sogar Kursgewinne auf Notierungen von mehr als 22,50 Euro möglich, heißt es. Im Einzelnen: Am Freitag schaffte die Aktie von RWE nur einen kleinen Kurssprung von 1 %. Dennoch schoben sich die Kurse in einem laufenden, kleinen Abwärtstrend wieder deutlich und damit fast schon entscheidend nach oben. Denn zunächst konnte damit die momentan wichtige Haltezone in Höhe von etwas weniger als 17 Euro bestätigt werden. Damit gewinnt die Aktie wieder Potenzial für einen Angriff auf höhere Kurse. Bis zu 18 Euro sind keine Hindernisse sichtbar, die nächsten Barrieren warten erst knapp unterhalb von 20 Euro. Werden diese Hürden überwunden, könnten auch 20 Euro schnell durchkreuzt sein, so das Kalkül. Die Chancen dafür stehen gut.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten hat es indes nicht gegeben. So wird der Wert nach Ansicht von Bankanalysten, die sich insbesondere auf die Bilanzanalyse stützen, auch mehrheitlich als Kauf angesehen. 55 % der Experten sind der Meinung, RWE sei ein Kauf, 45 % wollen halten, niemand aber verkauft den prominenten Wert.

Technische Analyse: Aktie ein Verkauf

Anders fällt der Befund der technisch orientierten Analysten aus. Hiernach ist die Aktie im Abwärtstrend, da alle Trendsignale nach unten gedreht sind. Erst bei Notierungen in Höhe von 18,58 Euro wäre ein möglicher Aufwärtstrendwechsel erreicht, da hier der GD200 verläuft. Insofern erfordert die Ausgangslage noch etwas Geduld. Es liegt ein Verkaufssignal vor! Wer ganz sicher gehen will, muss sogar noch die Überwindung des GD100 bei 20,09 Euro abwarten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.