RWE: Schlechte PR!

Das Thema „Räumung des Hambacher Forstes“ bleibt weiter groß in den Nachrichten – was aus Sicht von RWE natürlich eine ganz schlechte PR ist. Bekanntlich will der Energiekonzern den Wald teilweise roden, um dort Braunkohle abbauen zu können. Interessant dabei ist es, dass die Ergebnisse einer sogenannten „Kohlekommission“ noch gar nicht vorliegen. Dabei würde es darum gehen, wann Deutschland aus der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.